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Έρευνες για την άγρια δολοφονία της Γαλλίδας TikToker Σόνια Μπελίνα που βρέθηκε απανθρακωμένη σε αμπελώνα

Η 29χρονη επισκέφθηκε την περιοχή Gard για διακοπές και εξαφανίστηκε μετά από μια βραδινή έξοδο στις 10 Αυγούστου - Εργάτης ανακάλυψε το πτώμα της
Η Γαλλίδα TikToker Σόνια Μπελίνα
Η Γαλλίδα TikToker Σόνια Μπελίνα
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Ως ανθρωποκτονία αντιμετωπίζεται η υπόθεση της δημοφιλούς influencer Σόνια Μπελίνα που βρέθηκε απανθρακωμένη και γυμνή, σε έναν απομονωμένο αμπελώνα στη Γαλλία.

Η 29χρονη influencer, με περισσότερους από 250.000 followers στο TikTok, είχε επισκεφθεί για διακοπές την περιοχή στο νότιο διαμέρισμα Gard στις 10 Αυγούστου, καθώς ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά της, τον επόμενο μήνα, αναφέρουν ΜΜΕ στη Γαλλία. Το πτώμα της ανακάλυψε ένας εργάτης σε έναν αμπελώνα στο Saint-Gilles, κοντά στην πόλη Nιμ.

Μέλη της οικογένειάς της το αναγνώρισαν αργότερα, ενώ οι εισαγγελείς της Νιμ ετοιμάζονταν να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA.

Η εισαγγελέας της Νιμ, επιβεβαίωσε την έναρξη έρευνας για φόνο και πως το πτώμα της είχε «καεί μερικώς», σε μια προφανή προσπάθεια να καταστραφούν αποδεικτικά στοιχεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Η αδερφή της, η οποία ζήτησε να μην δημοσιευτεί το όνομά της, θυμήθηκε τα γεγονότα της 10ης Αυγούστου, λέγοντας: «Είπε ότι θα έβγαινε ένα βράδυ και δεν επέστρεψε ποτέ».

Είπε ακόμα ότι η Μπελίνα μπορεί να «συνάντησε τον λάθος άντρα τη λάθος στιγμή», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η οικογένεια του θύματος καταδίκασε επίσης μια «εκστρατεία μίσους» στα social media που ακολούθησε την είδηση του θανάτου της 29χρονης.

Μέχρι στιγμής, οι γαλλικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ύποπτο ή κίνητρο, ενώ εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για τον θάνατο της γυναίκας.

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