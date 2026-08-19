Αυστραλία – Έριν Πάτερσον: «Καταστροφικό λάθος» στη δίκη της «δολοφόνου με τα μανιτάρια» – Οι ένορκοι έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με την εισαγγελία

Ανατροπή στην πολύκροτη υπόθεση της Έριν Πάτερσον που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία τριών συγγενών της με δηλητηριώδη μανιτάρια στην Αυστραλία καθώς οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι ένα σοβαρό λάθος κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί να έχει πλήξει την αξιοπιστία της ετυμηγορίας.

Στο επίκεντρο της έφεσης βρίσκεται μια πρωτοφανής κατάσταση: οι ένορκοι που αποφάσιζαν για την ενοχή της Πάτερσον διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με μέλη της εισαγγελίας, έναν βασικό μάρτυρα της αστυνομίας και δημοσιογράφους.

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Οι συνήγοροι της 51χρονης χαρακτήρισαν το περιστατικό «καταστροφικό» και υποστήριξαν ότι δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για την ακεραιότητα της διαδικασίας, ζητώντας να ακυρωθούν οι καταδίκες και να διεξαχθεί νέα δίκη.

Η Πάτερσον εκτίει ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης, αφού κρίθηκε ένοχη ότι το 2023 σέρβιρε στους συγγενείς της ένα μοσχάρι Wellington με θανατηφόρα μανιτάρια με αποτέλεσμα να πεθάνουν τρία άτομα και ένα ακόμη να επιβιώσει.

Το «καταστροφικό» λάθος με το ξενοδοχείο

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο Εφετείο της Μελβούρνης, οι δικαστές ενημερώθηκαν ότι οι ένορκοι είχαν μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο όπου βρίσκονταν μέλη της εισαγγελίας, σημαντικός αστυνομικός μάρτυρας και δημοσιογράφοι, ενώ θα λάμβαναν την απόφασής τους.

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Ο δικηγόρος της Πάτερσον, Ρίτσαρντ Έντνεϊ, χαρακτήρισε την εξέλιξη «καταστροφική», υποστηρίζοντας ότι «υπονόμευσε την ακεραιότητα των ετυμηγοριών» και επιβάλλει την ακύρωση των καταδικών.

Κατά τον ίδιο, απαιτείται νέα δίκη ώστε «η δικαιοσύνη όχι μόνο να αποδοθεί, αλλά και να φαίνεται ότι αποδόθηκε».

Ο επικεφαλής της εισαγγελίας, Μπρένταν Κισέιν, αναγνώρισε ότι το περιστατικό ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι συνέβη κατά λάθος. Το κρίσιμο ζήτημα, όπως ανέφερε, είναι εάν υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των ενόρκων και άλλων προσώπων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρξε τέτοια επικοινωνία και, επομένως, δεν υπήρξε παρατυπία που να δικαιολογεί την ακύρωση της δίκης.

Οι δικηγόροι της αμφισβητούν και τα στοιχεία για τα μανιτάρια

Η υπεράσπιση αμφισβητεί και άλλα σημαντικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η καταδίκη.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής δίκης, οι εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι η Πάτερσον αναζήτησε και συνέλεξε τα θανατηφόρα μανιτάρια, αφού είχαν αναφερθεί εμφανίσεις τους κοντά στην περιοχή όπου ζούσε, μέσω της πλατφόρμας iNaturalist.

Οι ένορκοι είχαν ακούσει ότι το κινητό της συνδέθηκε με κεραίες κινητής τηλεφωνίας στις δύο συγκεκριμένες περιοχές.

Η δικηγόρος της, Βερόνικα Ντράγκο, υποστήριξε όμως ότι η εισαγγελία «μετέτρεψε το τίποτα σε κάτι», καθώς τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μπορούσαν απλώς να δείχνουν ότι η Πάτερσον ενδεχομένως βρισκόταν στις περιοχές αυτές.

Δεν υπήρχε, όπως τόνισε, κανένα στοιχείο ότι είχε επισκεφθεί ή δει τις συγκεκριμένες αναρτήσεις στο iNaturalist.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ακόμη ότι ορισμένα μηνύματα που είχε στείλει η Πάτερσον μέσω Facebook μήνες πριν από το μοιραίο γεύμα δεν έπρεπε να έχουν γίνει δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία.

Το γεύμα του θανάτου

Θύματα της Πάτερσον ήταν τα πεθερικά της, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, και οι δύο 70 ετών, καθώς και η αδελφή της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον, 66 ετών. Ο σύζυγος της Χέδερ, Ίαν Γουίλκινσον, ήταν ο μοναδικός από τους καλεσμένους που επέζησε από το γεύμα και βρέθηκε στο δικαστήριο κατά την ακροαματική διαδικασία.Ο σύζυγός της, Σάιμον Πάτερσον, από τον οποίο είχε χωρίσει, είχε αρνηθεί την πρόσκληση και δεν πήγε ποτέ στο γεύμα – θανάτου.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά στη δίκη, είχε εκφράσει εδώ και χρόνια την πεποίθηση ότι η σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει.

Η εισαγγελία εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στοιχεία της υπόθεσης οδηγούσαν αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για σκόπιμη δηλητηρίαση.

Η εισαγγελία ζητά και αυστηρότερη ποινή

Παράλληλα με την έφεση της Πάτερσον, η εισαγγελία έχει προσφύγει κατά της ποινής της. Η Πάτερσον έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους μετά από 33 χρόνια, όμως η εισαγγελία θεωρεί την περίοδο αυτή «ανεπαρκή» και υποστηρίζει ότι δεν ήταν σωστό να καθοριστεί εξαρχής συγκεκριμένο χρονικό όριο για τη δυνατότητα αποφυλάκισης.

Οι τρεις δικαστές του Εφετείου αναμένεται να εξετάσουν τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών και να ανακοινώσουν την απόφασή τους σε μεταγενέστερο χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να περάσουν αρκετές εβδομάδες μέχρι να γίνει γνωστό αν η καταδίκη της Πάτερσον θα παραμείνει σε ισχύ ή αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε νέα δίκη.