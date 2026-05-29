Εργατικό δυστύχημα στην Ουάσινγκτον: Στους 8 οι νεκροί από την έκρηξη στη χημική δεξαμενή, αγνοούνται ακόμη 3 άνθρωποι

Αυξάνεται δραματικά ο τραγικός απολογισμός από το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη (28.05.2026) στην Ουάσινγκτον, όταν εξερράγη δεξαμενή με χημική ουσία σε εταιρεία που κατασκευάζει χάρτινες συσκευασίες για υγρά.

Το εργατικό δυστύχημα έγινε κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, μετά τη διαρροή χημικού διαλύματος που χρησιμοποιείται για να πολτοποιούνται κομμάτια ξύλου στη Nippon Dynawave Packaging, στην πόλη Λόνγκβιου, πάνω στα σύνορα της Ουάσιγκτον με το Όρεγκον. Αρχικά επιβεβαιώθηκε ένας θάνατος την ίδια ημέρα ενώ λίγες ώρες μετά, δεύτερος εργαζόμενος, που αρχικά διασώθηκε, υπέκυψε στα τραύματά του.

Το πυροσβεστικό σώμα της Λόνγκβιου ανέφερε χθες ότι ανακτήθηκαν τα πτώματα των 6 από τους 9 εργαζόμενους που αγνοούνταν -θεωρούνταν ήδη όλοι νεκροί- αυξάνοντας τον επιβεβαιωμένο απολογισμό των θυμάτων σε 8.

Η επιχείρηση για την ανάκτηση των υπολοίπων σορών αναμένεται να συνεχιστεί με βραδύ ρυθμό, εξαιτίας του κινδύνου που εγείρεται λόγω των χημικών καταλοίπων.

Άλλοι 8 άνθρωποι, επτά υπάλληλοι και πυροσβέστης, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

#BREAKING At least one fatality and 10 hospitalizations confirmed after a chemical tank implosion at Nippon Dynawave paper mill in Longview, WA. @LongviewFire and Hazmat are handling the scene.



Ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον, ο Μπομπ Φέργκιουσον, χαρακτήρισε το δυστύχημα πιθανόν «την πιο πολύνεκρη βιομηχανική τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία» της πολιτείας του.

Το εργοστάσιο βρίσκεται πλάι στον ποταμό Κολούμπια, φυσικό σύνορο των πολιτειών Ουάσιγκτον και Όρεγκον. Σύμφωνα με τις αρχές, κάποια ποσότητα του καυστικού χημικού υγρού κατέληξε στον ποταμό. Η συλλογή δειγμάτων επιβεβαίωσε τη μόλυνση. Πάντως δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος για την υδροδότηση της Λόνγκβιου, καθησύχασαν.