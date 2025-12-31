Ερντογάν: Δεν θα ανεχθούμε πειρατεία στη «Γαλάζια Πατρίδα» μας

Με ένα όχι και τόσο χαρούμενο και πρωτοχρονιάτικο μήνυμα ευχήθηκε για το νέο έτος ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος δεν παρέλειψε να τραμουκίσει γιορτινά όλους όσοι απειλούν σύμφωνα με τον ίδιο τα συμφέροντα της χώρας του και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο μήνυμά του για την Πρωτοχρονιά, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεταξύ άλλων μίλησε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας του και ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν «τετελεσμένα, αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τιμώ τους ήρωές μας που έπεσαν ως μάρτυρες στον αγώνα μας ενάντια σε τρομοκρατικές οργανώσεις, εμπόρους ναρκωτικών και ληστές των πόλεων, καθώς και στη διασφάλιση της ασφάλειας και της επιβίωσης του κράτους μας. Εκ μέρους εμού και του έθνους μου, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε κάθε έναν από τους βετεράνους μας που πλήρωσε ένα μεγάλο τίμημα για την ειρήνη και την ευημερία 86 εκατομμυρίων ανθρώπων» ανέφερε ακόμη ο τούρκος πρόεδρος.

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να οδηγηθεί ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, που εισέρχεται στο πέμπτο έτος του, σε μια ταχεία και διαρκή ειρήνη. Παρακολουθούμε στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές κατά των συμφερόντων της χώρας μας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να είναι γνωστό ότι δεν θα ανεχθούμε ποτέ τετελεσμένα, αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας», είπε ακόμη.

«Τον περασμένο χρόνο, σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις τόσο στη χώρα μας όσο και στον κόσμο. Παρά τις αυξανόμενες επιπτώσεις του πολέμου, της κρίσης και της έντασης στην περιοχή μας, η Τουρκία, υπό την ηγεσία αξιόπιστου και ικανού προσωπικού, συνεχίζει το ευλογημένο ταξίδι της με αυτοπεποίθηση. Βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα του οικονομικού προγράμματος που εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Ενώ η διαδικασία αποπληθωρισμού συνεχίζεται, τα αποθεματικά της Κεντρικής μας Τράπεζας ενισχύονται και επιταχύνουμε την παραγωγή, τις επενδύσεις, την απασχόληση και τις εξαγωγές. Σπάμε ρεκόρ σε πολλούς τομείς, από τον τουρισμό έως την αμυντική βιομηχανία» υποστηρίζει ο Ερντογάν.