Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον πρόεδρο της Τουρκίας λίγο αφού ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ έκανε… μαθήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πως θα αντιμετωπίζει την «κακομαθημένη», όπως είπε, Ελλάδα. «Όπως έχω ξαναπεί, μπορεί να έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που ο πρόεδρος της Τουρκίας εξαπολύει τη συγκεκριμένη απειλή κατά της Ελλάδας. Αυτή τη φορά, ο Ερντογάν είπε την… αγαπημένη του, όπως φαίνεται, ατάκα αναφερόμενος στους ισχυρισμούς της Άγκυρας για το “λοκάρισμα” των τουρκικών F-16 από τους ελληνικούς S-300.

'All of a sudden, we can come overnight,' President Erdogan reiterates warning to Greece