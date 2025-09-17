Ερντογάν κατά Νετανιάχου: «Είναι ιδεολογικά συγγενής του Χίτλερ» – «Θα πάρουμε το Τελ Αβίβ σε 72 ώρες» λένε τουρκικά μέσα

Σε πόλεμο δηλώσεων έχουν επιδοθεί τις τελευταίες ώρες Τουρκία και Ισραήλ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επιτίθεται στον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου είναι ιδεολογικά συγγενής του Χίτλερ. Θα έχει την ίδια τελική μοίρα με τον Χίτλερ» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τις σχέσεις των δύο χωρών να γίνονται όλο και πιο έκρυθμες.

Σύμφωνα μάλιστα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδη αναλύσεις τουρκικών μέσων αναφέρουν ότι «ο τουρκικός στρατός σε 72 ώρες μπορεί να πάρει το Τελ Αβίβ».

Ο πολιτικός αναλυτής Χακάν Μπαϊρακτσί δήλωσε το CNN Turk: «H Τουρκία δεν μοιάζει με τις αραβικές χώρες. Ναι, δεν συνορεύουμε, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν διάδρομο και με τις χερσαίες μας δυνάμεις η Τουρκία έχει τη δύναμη μέσα σε 72 ώρες να εισβάλει στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ. Ναι, αν η Τουρκία κάνει αυτό το βήμα, θα βρούμε τον μπελά μας, θα αντιδράσει η Ευρώπη, οι ΗΠΑ, θα καταστραφεί η οικονομία μας. Όμως, αν μας γυρίσει το μάτι, η Τουρκία μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό οι Εβραίοι, και το Ισραήλ, το ξέρουν καλά».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Κύριε Ερντογάν! Η Ιερουσαλήμ δεν είναι δική σας. Είναι δική μας πόλη και θα είναι πάντα δική μας».

Άμεση ήταν η απάντηση του Ομέρ Τσελίκ…. «Τα λόγια του Νετανιάχου, του ηγέτη του γενοκτονικού δικτύου που στοχοποιεί τον πρόεδρό μας, είναι άκυρα και ανίσχυρα. Οι αυταπάτες του Νετανιάχου, που θεωρεί την Ιερουσαλήμ, την κοινή αξία της ανθρωπότητας, ως δική του ιδιοκτησία, εκφράζουν εχθρότητα προς όλες τις ανθρώπινες αξίες. Αυτά τα λόγια αποτελούν ένα νέο έγκλημα γενοκτονικών πράξεων κατά ανθρώπων και αξιών από τον αντι-ανθρώπινο φανατισμό. Η ανθρωπότητα απειλείται από αυτό το δίκτυο. Η απάντηση σε αυτά πρέπει να είναι η απάντηση της συμμαχίας της ανθρωπότητας».