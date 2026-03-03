Ερντογάν: Καταβάλλουμε διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η Τουρκία καταβάλλει «έντονες» διπλωματικές προσπάθειες για να τερματίσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα (03/03/2026) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως η φωτιά στη Μέση Ανατολή πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι επιθέσεις στο Ιράν και οι επιθέσεις με πυραύλους και καμικάζι από το Ιράν σε γειτονικές χώρες του Κόλπου έχουν τροφοδοτήσει την αστάθεια», επισήμανε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

«Μέσω της ειρηνικής διπλωματίας, καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για την επίλυση ζητημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

«Πριν χυθεί περισσότερο αίμα, πριν η φωτιά εξαπλωθεί περαιτέρω και πριν προκύψει μεγαλύτερη εχθρότητα μεταξύ αδελφών εθνών, έχουμε κινητοποιήσει όλους τους πόρους μας για να διασφαλίσουμε ότι η περιοχή μας θα απελευθερωθεί από αυτή την αναταραχή το συντομότερο δυνατό» τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.