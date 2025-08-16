Κόσμος

Ερντογάν: «Οι συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν έδωσαν νέα ώθηση στις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία»

«Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο στην εδραίωση της ειρήνης»
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / REUTERS / Φωτογραφία αρχείου του Kaan Soyturk

Την ικανοποίησή του για τη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα εξέφρασε με ανάρτησή του στο Χ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες έδωσαν ώθηση για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο για την εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του Τούρκου προέδρου έχει ως εξής: «Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Τραμπ και του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Πούτιν έδωσαν νέα ώθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας και ευχόμαστε αυτή η νέα διαδικασία, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι, να θέσει τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο στην εδραίωση της ειρήνης».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
NYT: «Καμία συμφωνία και καμία συνέπεια για τον Πούτιν» – Όσα κατάφερε να κερδίσει από τη συνάντηση του με τον Τραμπ
Ο Ρώσος κατάφερε να μπει ξανά ανάμεσα στους νομιμοποιημένους ηγέτες και να κερδίσει τα πολυτιμότερα «δώρα»: χρόνο και αναστολή των συζητήσεων για νέες κυρώσεις
Βλαντιμίρ Πούτιν 15
Newsit logo
Newsit logo