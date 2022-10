Τη στιχομυθία που είχε με τον Νίκο Αναστασιάδη στο περιθώριο της συνόδου της Πράγας αποκάλυψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο αεροπλάνο της επιστροφής του στην Τουρκία. Ο Τούρκος Πρόεδρος έκλεισε την πόρτα του διαλόγου για το Κυπριακό ειρωνευόμενος τον Κύπριο ομόλογό του.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και πάλι στη συνομιλία του με τον Νίκο Αναστασιάδη, λέγοντας ξανά ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή για συνομιλίες για το Κυπριακό. «Και απόψε (σ.σ. χθες) ο Αναστασιάδης είπε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε. Έβαλε και κάποιους ενδιάμεσους. Του είπα, πρόεδρε, εσύ φεύγεις τώρα άλλωστε. Φεύγει σε δύο μήνες. Του είπα: Σε μία τέτοια περίοδο, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συζητηθούν. Του είπα επίσης, εσύ πάντα παίρνεις οδηγίες από κάπου. Με τέτοιες οδηγίες, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτως ή άλλως. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να κατέβεις στο πηγάδι με το σχοινί άλλων. Διαφορετικά, θα κολλήσεις στο πηγάδι».

Ο Τούρκος Πρόεδρος απέφυγε, ωστόσο, να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το τελεσίγραφο που απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ψευδοκράτους προς τον ΟΗΕ, να αποσύρει την ειρηνευτική δύναμη μέσα σε έναν μήνα, εκτός αν αναγνωρίσει «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου».

