Ερντογάν: Θα εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα μας στα θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα

Νέες ακραίες δηλώσεις Ερντογάν μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιβύης Φαγιέζ Αλ Σαράζ στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως ο Σάραζ είναι νόμιμος πρόεδρος της Λιβύης και ο Χαφτάρ δεν έχει καμία νομιμότητα. Επιπλέον, επισήμανε πως “τα δικαιώματα της Λιβύης και της Τουρκίας θα προστατευθούν με τις συμφωνίες μας, δεν θα επιτρέψουμε μονομερείς ενέργειες. Όλα όσα κάνουμε είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η συμφωνία με τη Λιβύη εξασφαλίζει τα δικαιώματα μας στα θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα”!

Η συνάντηση έγινε στο παλάτι Ντολμαμπαχτσέ και κράτησε δυόμιση ώρες, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του OPEN, Μαρία Ζαχαράκη, και στη συνέχεια ο πρόεδρος της Τουρκίας παρέθεσε δείπνο στον Σαράζ και την αντιπροσωπεία του. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η συνάντηση ήταν κεκλεισμένων των θυρών και μετά την ολοκλήρωση της δεν έγιναν δηλώσεις.

President @RTErdogan met with Chairman of the Presidential Council of Libya, Fayez Al Sarraj in Istanbul. pic.twitter.com/0DWK7WfYu4

— Republic of Turkey Directorate of Communications (@Communications) December 15, 2019