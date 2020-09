Με φωτογραφίες από το παρελθόν, η μια παιχνιδιάρικη και οι άλλες τρυφερές, η βασιλική οικογένεια ευχήθηκε στον Πρίγκιπα Χάρι για τα 36α γενέθλιά του. Τον Χάρι που «τα βρόντηξε» και ζει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο πάγος, φαίνεται να έσπασε ανάμεσα στα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας αφού τόσο η Βασίλισσα Ελισάβετ, όσο και ο αδερφός του Γουίλιαμ του εύχονται με γλυκό τρόπο. Όπως και ο πατέρας του ο οποίος εύχεται στον μικρό του γιο χρόνια πολλά. Η Μέγκαν πουθενά…

🎂 🎈 Wishing The Duke of Sussex a very happy birthday!

📸 The Queen and The Duke during a Queen’s Young Leaders reception at Buckingham Palace in 2017. pic.twitter.com/M992gwGfjE