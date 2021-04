Ιδιαίτερα φιλόζωη αποδεικνύεται η κυβέρνηση της Εσθονίας παίρνοντας μια σημαντική απόφαση προκειμένου να προστατέψει τα βατράχια την νύχτα.

Ένας πολυσύχναστος δρόμος στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλίν, έκλεισε για τις νύχτες του Απριλίου, ώστε να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια και χωρίς να κινδυνεύουν από τα αυτοκίνητα χιλιάδες βάτραχοι για να ζευγαρώνουν.

Εθελοντές συνήθως βοηθούν την άνοιξη στην μεταφορά των βατράχων μακριά από τους δρόμους και σύμφωνα με τους ίδιους με αυτό τον τρόπο τα προηγούμενα χρόνια σώθηκαν 97.000 βάτραχοι, περιλαμβανομένων 2.000 τον περασμένο χρόνο στο οδικό δίκτυο του Ταλίν.

Αλλά με την πανδημία να καθιστά φέτος αδύνατη αυτού του είδους τη βοήθεια, το κλείσιμο των δρόμων είναι η μόνη λύση για την ασφαλή αναπαραγωγή των βατράχων.

WATCH: A road in Tallinn, Estonia is closed for two weeks to give frogs and toads time to move from pond to pond during the amphibians’ mating season. pic.twitter.com/JKAayBUGpv