Εσθονία: Τρία ρωσικά MIG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Απίστευτη πρόκληση, ο Πούτιν μας δοκιμάζει» λέει η Κομισιόν

Συναγερμός σήμανε σήμερα (19.09.2025) στην Εσθονία διότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Μετά την Πολωνία και τη Ρουμανία, η Εσθονία έγινε η τρίτη χώρα – μέλος του NATO που ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από την Ρωσία, αυτή τη φορά όχι με drones, αλλά με μαχητικά αεροσκάφη και μάλιστα τα πανίσχυρα MiG-31.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εσθονική κυβέρνηση τόνισε ότι τα τρία μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά. Πρόκειται για μια ακόμα ρωσική πρόκληση εν μέσω μιας ολοένα και πιο τεταμένης ατμόσφαιρας στην ανατολική πτέρυγα του NATO.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εσθονικό εναέριο χώρο τέσσερις φορές ήδη το 2025, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου θρασύ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα.

«Οι συνεχώς αυξανόμενες δοκιμασίες κατά των συνόρων και η επιθετικότητά της από τη Ρωσία πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε ο ίδιος στην συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη φαίνεται ότι πετούσαν πάνω από το νησί Vaindloo στην Βαλτική Θάλασσα, όπως αναφέρουν εσθονικές πηγές. Η Εσθονία δήλωσε ότι επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στον ανώτατο Ρώσο διπλωμάτη στη χώρα αυτή στην Βαλτική.

Σύμφωνα με το Politico, ιταλικά stealth μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35 που συμμετέχουν στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του NATO στην Βαλτική, απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν τα ρωσικά MiG-31.

Η εκπρόσωπος Τύπου του NATO επιβεβαίωσε ότι νατοϊκά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν τα ρωσικά, χωρίς όμως να αναφερθεί στον τύπο των αεροσκαφών που αναπτύχθηκαν.

Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν ανέφερε τον Μάιο του 2025 ότι η Μόσχα έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου Su-35 στον εναέριο χώρο χώρας μέλους του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στο «σκιώδη στόλο» που αψηφεί τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Η αντίδραση της Κομισιόν

«Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είναι μια πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

I am in close contact with the Estonian government.



We will continue to support our member states in strengthening their defences with European resources.



Putin is testing the West’s resolve.

We must not show weakness. (2/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.