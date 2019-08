Έτοιμος για ρόλο έκπληξη ο Τζάρεντ Λέτο!

Η ιστορία ακολουθεί την ιστορία του Deke (Ντένζελ Ουάσινγκτον) ενός κουρασμένου, αλλά χαρισματικού βοηθού σερίφη στο Kern County (Καλιφόρνια) που συνεργάζεται με τον Baxter (Ράμι Μάλεκ), ντετέκτιβ του Λος Άντζελες για να συλλάβουν έναν κατά συρροήν δολοφόνο.

Την ταινία της Warner Bros. θα σκηνοθετήσει ο Τζον Λι Χάνκοκ, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Αν καταλήξει σε συμφωνία ο Λέτο θα υποδυθεί τον serial killer, στην ταινία τα γυρίσματα της οποίας θα αρχίσουν το φθινόπωρο.

Ο Τζάρεντ Λέτο, τραγουδιστής του συγκροτήματος «Thirty Seconds to Mars» έχει βραβευθεί με Όσκαρ για τον ρόλο του στη δραματική ταινία «Dallas Buyers Club».

Το Variety υπενθυμίζει ότι η Warner Bros. έχει στενές σχέσεις με τον Λέτο, καθώς ο ηθοποιός εμφανίστηκε το 2017 στην ταινία των κινηματογραφικών στούντιο «Blade Runner 2049» και υποδύθηκε τον Τζόκερ στο «Suicide Squad».

Πρόσφατα ο ηθοποιός ανέλαβε την παραγωγή του ντοκιμαντέρ «A Day in the Life of America», το οποίο καταγράφει την ποικιλομορφία της Αμερικής στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ.