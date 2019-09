«Έτσι μιλά ένας αρχιμαφιόζος»! Στα «κάγκελα» για το τηλεφώνημα του Τραμπ! video

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στην δημοσιότητα τα πρακτικά της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Γι’ αυτήν ακριβώς την συνομιλία, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 25.09.2019, πως ξεκινά τις διαδικασίες για έρευνα με στόχο την παραπομπή και την καθαίρεση του αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Και έδωσε οδηγίες σε έξι επιτροπές να συνεχίσουν την έρευνα για τις πράξεις του προέδρου.

Η ίδια έκανε δηλώσεις μετά την δημοσιοποίηση του εγγράφου και έδειξε πως ο… πόλεμος συνεχίζεται!

Πιο συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων θεωρεί ότι η περίληψη της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τον περασμένο Ιούλιο οι Τραμπ – Ζελένσκι, επιβεβαιώνει ότι είναι αναγκαία η διεξαγωγή έρευνας για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου.

Το κείμενο αυτό επιβεβαιώνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ υιοθέτησε μια συμπεριφορά που «υπονομεύει την ακεραιότητα των εκλογών μας, την αξιοπρέπεια του αξιώματός του και την εθνική ασφάλειά μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πελόζι.

Εν τω μεταξύ, το ηγετικό στέλεχος της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Άνταμ Σιφ, μίλησε στους δημοσιογράφους και ήταν καυστικότατος.

Μιλά ξεκάθαρα για μαφία (!) και τονίζει πως έτσι ακριβώς μιλά οι αρχηγός της μαφίας.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Το κείμενο του τηλεφωνήματος μοιάζει με έναν κλασικό μαφιόζικο εκβιασμό:

– Κάνουμε πολλά για την Ουκρανία

– Δεν είναι πολύ αμοιβαίο.

– Έχω μια χάρη να ζητήσω.

– Ερευνήστε τον αντίπαλό μου.

– Οι άνθρωποί μου θα βρίσκονται σε επικοινωνία.

Ωραία είναι η χώρα σας.

Θα ήταν κρίμα αν κάτι κακό της συνέβαινε»!

"This is how a Mafia boss talks": House Intelligence Committee Chairman Rep. Adam Schiff reacts to the summary of Trump's phone call with Ukraine's president https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/KDlBdFON7b

The transcript of the call reads like a classic mob shakedown:

– We do a lot for Ukraine

– There’s not much reciprocity

– I have a favor to ask

– Investigate my opponent

– My people will be in touch

Nice country you got there.

It would be a shame if something happened to her.

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) September 25, 2019