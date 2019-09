Τραμπ: Οργισμένη αντίδραση – «Περιμένατε κόλαση και έχετε ένα τίποτα»! video

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα, Τετάρτη 25.09.2019, από τα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν άσκησε «την παραμικρή πίεση» στην Ουκρανία, μετά τη δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Ουκρανό ομόλογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν υπήρξε η παραμικρή πίεση», είπε ο Τραμπ, πολύ εκνευρισμένος, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τη Νέα Υόρκη.

«Είναι πιθανότατα το μεγαλύτερο κυνήγι μαγισσών στην αμερικανική ιστορία. Είναι ντροπή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, τα μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν αυτόν τον διάλογο με τον Ζελένσκι σαν «μια συνομιλία βγαλμένη απευθείας από την κόλαση» ενώ το απομαγνητοφωνημένο κείμενο δείχνει, όπως υποστηρίζει, ότι ήταν «μια συνομιλία – τίποτα»!

«Ένα μέρος του προβλήματος συνδέεται με τα Fake News. Υπάρχουν πολλοί διεφθαρμένοι δημοσιογράφοι», συνέχισε.

Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Ζελένσκι να ερευνήσει την οικογένεια του Τζο Μπάιντεν, του πιθανού αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές του 2020.

In first remarks after release of Ukraine transcript, Pres. Trump says, "The way you had that built up, that call, it was going to be the call from hell. It turned out to be a nothing call, other than a lot of people said I never knew you could so nice." https://t.co/EU63L2mY3R pic.twitter.com/zPcbq3NApT

— ABC News (@ABC) September 25, 2019