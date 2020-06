Μια απαγωγή που θα μπορούσε να γίνει και κινηματογραφική ταινία είναι αυτή του 6ου πλουσιότερου ανθρώπου στην Κίνα, του 77χρονου He Xiangjian. Ο άνθρωπος αυτός ιδρυτής του Ομίλου Midea διασώθηκε από τους απαγωγείς του από τον ίδιο του το γιο ο οποίος χρειάστηκε να διασχίσει ένα ποτάμι και να φτάσει να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Όλα έγιναν την περασμένη Κυριακή τα ξημερώματα στην πόλη Φοσάν στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ. Η αστυνομία δέχεται μια κλήση για εισβολή αγνώστων στην έπαυλη του δισεκατομμυριούχου. Η έπαυλη είναι μέρος του Royal Orchid International Golf Villa ενός πρότζεκτ το οποίο φτιάχνει ο όμιλος του δισεκατομμυριούχου με γήπεδο γκολφ και και αθλητικό κέντρο. Η έπαυλη είναι ένα χιλιόμετρο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Midea founder He Xiangjian was held hostage. Allegedly, at 17:33 on June 14, at Shunde Beijiao Junlan International Golf Living Village, A60.#China pic.twitter.com/tGSzhLAWdg