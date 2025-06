Έτσι χτύπησαν οι ΗΠΑ τα πυρηνικά του Ιράν σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν – Οι 14 βόμβες διάτρησης και τα «αόρατα» B-2 Spirit

Με το ισχυρότερο όπλο κατά υπόγειων εγκαταστάσεων, τις βόμβες διάτρησης MOP, κατέστρεψαν οι ΗΠΑ τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Τις συνολικά 14 σούπερ βόμβες έριξαν επτά αεροσκάφη B-2 Spirit, με το κόστος του καθενός βομβαρδιστικού να ανέρχεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μετά τον βομβαρδισμό τα ξημερώματα της Κυριακής (22.06.2025) από τις ΗΠΑ των πυρηνικών εργοστασίων του Ιράν σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν με τις βόμβες καταστροφής υπόγειων εγκαταστάσεων «bunker buster» (MOP) και δεκάδες πυραύλους Κρουζ τύπου Τόμαχοκ, η ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κλιμακώνεται ραγδαία, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, στο χτύπημα των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Φορντό χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 14 βόμβες βαθιάς διείσδυσης στο έδαφος, ενώ οι υπόλοιπες ιρανικές θέσεις χτυπήθηκαν με τους πυραύλους Κρουζ.

H MOP αναπτύχθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι οι βόμβες διάτρησης που υπήρχαν δεν μπορούσαν να καταστρέψουν καταφύγια κατά τη διάρκεια της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ το 2003. Η συγκεκριμένη βόμβα μπορεί να διαπεράσει έως και 60 μέτρα συμβατικού σκυροδέματος ή 100 μέτρα εδάφους.

Το άκρως απόρρητο εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό βρίσκεται κρυμμένο σε βάθος που πιστεύεται ότι φτάνει και ίσως ξεπερνά τα 80-90 μέτρα και κατά συνέπεια θα μπορούσε να μείνει ανέπαφο από οποιοδήποτε χτύπημα με συμβατικό όπλο που διαθέτει το Ισραήλ.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το πλήγμα της αμερικάνικης πολεμικής αεροπορίας έγινε με έναν ειδικού τύπου βόμβας, την GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP), που είναι ένα τεράστιο όπλο που ζυγίζει 13 τόνους και μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε βομβαρδιστικό B-2 τύπου Stealth.

