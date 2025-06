Πεντάγωνο ΗΠΑ: Καταστρέψαμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – Συντριπτική επιτυχία η επιχείρηση Midnight Hammer

«Φοβερή και συντριπτική επιτυχία» χαρακτήρισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, το αμερικανικό χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τα ξημερώματα της Κυριακής (22.6.25), τονίζοντας ότι η επιχείρηση «Midnight Hammer» κατέστρεψε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα». Επτά βομβαρδιστικά stealth B-2 χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγό Νταν Κέιν, σημειώνοντας ότι η χθεσινοβραδινή ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση με χρήση B-2 στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ξεκινώντας την ενημέρωση του Πενταγώνου για την αμερικανική επίθεση σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, τόνισε ότι οι χθεσινοβραδινές επιθέσεις είχαν ως στόχο να «υποβαθμίσουν» και να «καταστρέψουν» τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

«Η επίθεση κατέστρεψε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά δεν επηρέασε τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, ούτε τους πολίτες, τόνισε.

