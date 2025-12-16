Eurofighter Typhoon: Παραδίδονται το 2030 στην Τουρκία τα πρώτα μαχητικά

Προχωρά το πρόγραμμα προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών τύπου Eurofighter Typhoon από την Τουρκία.

Σύμφωνα με την νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών τύπου Eurofighter Typhoon από την Τουρκία, η πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι η Άγκυρα θα έχει τον πλήρη και κυρίαρχο έλεγχο των mission data, όπως αποκάλυψε το τουρκικό μέσο ενημέρωσης TurDef.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Eιδικότερα, πηγές της βρετανικής πρεσβείας στην Άγκυρα και από την εταιρεία BAE Systems δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι οι παραδόσεις των πρώτων Eurofighter Typhoon στην Τουρκία έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το 2030 και πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στην διαμόρφωση των μαχητικών αεροσκαφών, κάτι όμως που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Ακόμα, έγινε γνωστό ότι όλα τα Eurofighter Typhoon που θα αποκτήσει η Τουρκία θα διαθέτουν ραντάρ τύπου AESA ενώ ακόμα η Άγκυρα θα έχει τον πλήρη έλεγχο των mission data των αεροσκαφών και ως εκ τούτου θα έχει απόλυτη κυριαρχία και ανεξαρτησία στην διεξαγωγή επιχειρήσεων αλλά και στον προγραμματισμό και στην τακτική διαμόρφωση συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που αποκάλυψαν οι βρετανικές πηγές πληροφόρησης στα τουρκικά αμυντικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι εκτός από τους πυραύλους αέρος – αέρος τύπου Meteor, η Τουρκία θα μπορεί να ενσωματώσει στα Eurofighter Typhoon τουρκικής κατασκευής πυρομαχικά και πυραύλους, ωστόσο δεν επιβεβαίωσαν αν στο εξοπλιστικό πακέτο συμπεριλαμβάνονται βλήματα τύπου Storm Shadow ή Brimstone.

Πηγή: OnAlert.gr