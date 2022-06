Η ευλογιά των πιθήκων «έφτασε» και στη Βουλγαρία. Ο υγειονομικές αρχές της γειτονικής χώρας ανακοίνωσαν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νέας μολυσματικής νόσου.

Τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων στη Βουλγαρία αφορούν δύο άνδρες που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομεία της Σόφιας, ανακοίνωσε σχετικά το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με τις βουλγαρικές υγειονομικές αρχές, οι ασθενείς είχαν ταξιδέψει σε Ισπανία και Βρετανία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλά δεν γνώριζαν για τυχόν επαφή τους με μολυσμένα άτομα.

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια ιογενής νόσος που προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με της γρίπης και δερματικές αλλοιώσεις. Είναι ενδημική σε ορισμένες περιοχές της αφρικανικής ηπείρου.

