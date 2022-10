Νέο χαστούκι από την Ευρωπαική Ένωση στην Τουρκία στην οποία καθιστά σαφές πως το μνημόνιο με την Λιβύη είναι παράνομο καθώς παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών.

«Το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα (legal consequences) για τρίτα κράτη» τονίζει σε γραπτή ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ Στάνο σε συνέχεια των σημερινών ανακοινώσεων για υπογραφή «μνημονίου συνεργασίας» των δύο χωρών και υπογραμμίζει ότι πρέπει να «αποφεύγονται ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο κ. Στάνο σημειώνει ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει τις αναφορές που επισημαίνουν ότι η Τουρκία και η λιβυκή Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες με βάση το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο».

«Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι η θέση της σχετικά με αυτό το Μνημόνιο έχει δηλωθεί με σαφήνεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2019 και παραμένει αμετάβλητη: Το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη» προσθέτει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, αναφέρει ότι «η νέα συμφωνία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη. Απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις για το περιεχόμενό της. Πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα».

Αμείωτη παραμένει η ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία μετά την νέα πρόκληση της Άγκυρας που επιχειρεί να υλοποιήσει το παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη για τη χρήση ΑΟΖ.

Το μνημόνο υπογράφηκε ανάμεσα στην Τουρκία και την Κυβέρνηση «Εθνικής Ενότητας» που έχει έδρα την Τρίπολη και παραχωρεί το δικαίωμα έρευνας υδρογονανθράκων με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να υπογράφει τα σχετικά κείμενα.

Το μνημόνιο αυτό όμως χαρακτηρίζεται άκυρο από τις λυβικές δυνάμεις που εδρεύουν στην ανατολική Λιβύη και συγκεκριμένα στο Τομπρούκ και θεωρούνται νόμιμα εκλεγμένες.

Επιπλέον ο πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων της Λιβύης, ο Ακίλα Σάλεχ χαρακτήρισε “παράνομο” το μνημόνιο που υπεγράφη σήμερα και υπογράμμισε πως αυτό δεν έχει καμία εξουσιοδότηση.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας με τον Νίκο Δένδια να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σουκρι για το θέμα με τις δυο πλευρές να αμφισβητούν τη νομιμότητα λιβυκής κυβέρνησης εθνικής ενότητας να υπογράψει το εν λόγω μνημόνιο . Συμφωνήθηκε επίσης όπως ο Έλληνας ΥΠΕΞ μεταβεί στο Κάιρο για διαβουλεύσεις την προσεχή Κυριακή.

Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη όπου συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ν. Δένδιας.

During a meeting held today at @GreeceMFA, FM @NikosDendias discussed with @USAmbassadorGR the latest developments in #Libya



Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπ. Εξωτερικών, ο ΥΠΕΞ N. Δένδιας συζήτησε με Πρέσβη ΗΠΑ George J. Tsunis τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη pic.twitter.com/8bKb5v3Q5v