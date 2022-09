«Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ασφάλεια» τονίζουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζοντας ότι απορρίπτουν «κατηγορηματικά» και καταδικάζουν «απερίφραστα την παράνομη προσάρτηση από τη Ρωσία των περιοχών Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα». «Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ» τις «παράνομες» προσαρτήσεις αναφέρει η ανακοίνωση.

«Δεν αναγνωρίζουμε και δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσουμε τα παράνομα “δημοψηφίσματα” στα οποία προχώρησε η Ρωσία ως πρόσχημα για αυτή την περαιτέρω παραβίαση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, ούτε τα παραποιημένα και παράνομα αποτελέσματά τους. Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ αυτή τις παράνομες προσαρτήσεις. Αυτές οι αποφάσεις είναι άκυρες και δεν μπορούν να παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Η Κριμαία, η Χερσώνα, η Ζαπορίζια, το Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ είναι η Ουκρανία. Καλούμε όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να απορρίψουν κατηγορηματικά αυτήν την παράνομη προσάρτηση» σημειώνουν τα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι ενόψει του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας καθώς και της τελευταίας κλιμάκωσης της Μόσχας, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της.

27 leaders condemn the illegal annexation.



We do not and will never recognise the sham 'referenda'.



