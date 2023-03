Τη δυσαρέσκειά του εκφράζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) για τη δημιουργία ενός νέου «ερωτικού κέντρου» κοντά στην έδρα του Οργανισμού στο Άμστερνταμ.

Οι Αρχές του Άμστερνταμ σχεδιάζουν να μεταφέρουν κοντά στο νέο κτίριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) τη νόμιμη πορνεία, μακριά από την ιστορική του συνοικία «Κόκκινα Φανάρια», ανακοινώνοντας τρεις πιθανές τοποθεσίες.

Το σχέδιο που εξετάζει ο δήμος του Άμστερνταμ για τη δημιουργία ενός νέου «ερωτικού κέντρου» κοντά στην έδρα της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής φαρμάκων, αποδοκίμασε ο Οργανισμός (EMA).

Δύο από τις τρεις πιθανές τοποθεσίες βρίσκονται κοντά στο νέο κτίριο του EMA, το οποίο βρίσκεται κοντά σε μεγάλα ξενοδοχεία και στην οικονομική περιοχή της πρωτεύουσας της Ολλανδίας.

Ο EMA μετέφερε την έδρα του στο Άμστερνταμ το 2019, αφήνοντας το Λονδίνο μετά το Brexit.

Ο Οργανισμός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «ανησυχεί πολύ» για τα σχέδια για το κέντρο, το οποίο θα περιλαμβάνει περίπου 100 «χώρους εργασίας» για εργαζόμενες και εργαζομένους του σεξ, καθώς και μπαρ και ψυχαγωγία.

«Η αλλαγή της τοποθεσίας της δραστηρικότητας από τα Κόκκινα Φανάρια οφείλεται σε ανησυχίες για όχληση, διακίνηση ναρκωτικών, ατόμων σε κατάσταση μέθης και διατάραξη της κοινής ησυχίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο EMA.

«Η τοποθέτηση του Ερωτικού Κέντρου σε κοντινή απόσταση από το κτίριο του EMA είναι πιθανό να έχει τις ίδιες αρνητικές επιπτώσεις στη παρακείμενη περιοχή».

Andy Vermaut shares:EU agency unhappy at Amsterdam red-light district move plan: The European Medicines Agency (EMA) moved its headquarters from London to Amsterdam after Brexit. https://t.co/JlbfKEoqoI Thank you pic.twitter.com/YkDUradHrf