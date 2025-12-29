Ευθείες απειλές Τραμπ σε Χαμάς και Ιράν: Ζητά αφοπλισμό και διακοπή πυρηνικού προγράμματος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε τόσο στη Χαμάς όσο και στο Ιράν και ζήτησε τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης και την διακοπή του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Αναφορικά με την Χαμάς ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως «θα πληρώσει υψηλό τίμημα» εάν δεν αφοπλιστεί σύντομα, όπως προβλέπεται από τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Το Ισραήλ, είπε ο Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα, τηρεί το σχέδιο αυτό. Για τη Χαμάς, είπε ότι «εάν δεν αφοπλιστεί, όπως έχει δεσμευτεί, αφού δέχτηκε να το κάνει, θα πληρώσει υψηλό τίμημα.

Και δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί (…) Πρέπει να αφοπλιστεί μέσα σε σχετικά σύντομο διάστημα».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε ότι «δεν ανησυχεί για τίποτα από όσα κάνει το Ισραήλ» αλλά για «όσα κάνουν ή δεν κάνουν οι άλλοι». «Όμως, όσον αφορά το Ισραήλ, δεν ανησυχώ: (οι Ισραηλινοί) σέβονται το (ειρηνευτικό) σχέδιο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι συμφωνεί με τον Νετανιάχου σχεδόν για τα πάντα.

«Δεν συμφωνούμε 100% για το θέμα της βίας των εποίκων στη Δυτική Όχθη», είπε.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «δεν θα έχουν πρόβλημα» ενώ προέβλεψε ότι «κάποια στιγμή» οι συμφωνίες του Αβραάμ θα επεκταθούν και θα τις υπογράψει και η Σαουδική Αραβία.

Δεν θα επιτρέψουμε τον επανεξοπλισμό του Ιράν

Οι ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ, δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να επανεξοπλιστεί, έξι μήνες μετά τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που οδήγησαν την Τεχεράνη σε απώλεια “κύρους και ισχύος”.

Εκτίμησε ότι το Ιράν μπορεί να ξαναφτιάχνει το πυρηνικό πρόγραμμά του σε άλλες τοποθεσίες, πέραν εκείνων που βομβαρδίστηκαν. «Θα εξαλείψουμε την απειλή εάν το Ιράν εξοπλιστεί και πάλι», είπε, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι είναι «ανοιχτός σε συνομιλίες» με την Τεχεράνη.

Μιλώντας για τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που στηρίζεται από το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «συμπεριφέρεται άσχημα». «Θα δούμε τι θα γίνει με τις προσπάθειες (της κυβέρνησης) του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της», πρόσθεσε.

Για τις σχέσεις του Ισραήλ με τη Συρία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι η χώρα του θέλει να διασφαλίσει ότι η μεθόριος με τη Συρία θα είναι μια ειρηνική περιοχή. «Το συμφέρον μας είναι να έχουμε ειρηνικά σύνορα με τη Συρία», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες.

Ο Τραμπ σχολίασε ότι είναι βέβαιος πως ο Νετανιάχου και ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα «θα τα πάνε καλά» μεταξύ τους και ότι «ο ίδιος θα προσπαθήσει και θα φροντίσει» για αυτό.

Ο Τραμπ δεν ανησυχεί για τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν τον ανησυχούν οι στρατιωτικές ασκήσεις που ξεκίνησε η Κίνα γύρω από την Ταϊβάν, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύει πως ο Κινέζος ομόλογός του, ο Σι Τζινπίνγκ, μπορεί να διατάξει εισβολή στο νησί.

«Δεν νομίζω ότι θα το κάνει», είπε στους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε αν τον ανησυχούν οι ασκήσεις που προσομοιώνουν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Ταϊβάν, απάντησε: «Όχι, τίποτα δεν με ανησυχεί».