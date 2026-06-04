Ναστάζια Κίνσκι: Ο κακοποιητικός πατέρας, η γυμνή σκηνή στα 13 της και η ολόγυμνη φωτογράφιση με πίθωνα 

Η απόφαση του σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς να αποσύρει από την κυκλοφορία την ταινία του «Λάθος Κίνηση» (1975) όπου είχε δείξει γυμνή την 13χρονη τότε Ναστάζια Κίνσκι έφερε ξανά στο προσκήνιο τη ζωή της ηθοποιού που βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου σινεμά πριν καν ενηλικιωθεί.

Το Ίδρυμα Βιμ Βέντερς ανακοίνωσε ότι η ταινία «Λάθος Κίνηση» αποσύρεται από όλες τις μορφές διανομής και προβολής, μετά τις αντιδράσεις της ίδιας της Κίνσκι για σεξουαλικοποιημένη σκηνή γυμνού στην οποία εμφανίζεται όταν ήταν μόλις 13 ετών. Streaming πλατφόρμες, τηλεοπτικοί σταθμοί και διανομείς καλούνται πλέον να σταματήσουν τη διάθεση του έργου.

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Ο ίδιος ο 80χρονος σκηνοθέτης προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι η νεαρή τότε ηθοποιός δεν είχε την προστασία που θα έπρεπε:

«Η Ναστάζια Κίνσκι έπρεπε να είχε προστατευτεί καλύτερα τότε. Σου ζητώ συγγνώμη, ανεπιφύλακτα, χωρίς “αν” και “αλλά”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Κίνσκι, από την πλευρά της, είχε ζητήσει εδώ και χρόνια την αφαίρεση της σκηνής ή την επανέκδοση της ταινίας χωρίς αυτήν, τονίζοντας σε συνεντεύξεις της ότι, παρότι ήταν παιδί, αντιλαμβανόταν πως «αυτό δεν ήταν σωστό» και ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη προστασία στα πρώτα της βήματα στο σινεμά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η προσπάθειά της αυτή διήρκεσε περίπου 15 χρόνια.

Ο κακοποιητικός πατέρας και η γυμνή εμφάνιση στον κινηματογράφο στα 13 της

Η Ναστάζια Κίνσκι γεννήθηκε στο Δυτικό Βερολίνο το 1961, κόρη του θρυλικού αλλά αμφιλεγόμενου ηθοποιού Κλάους Κίνσκι. Η Κίνσκι έχει δύο αδέλφια: την Πόλα και το Νικολάι Κίνσκι. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον δύσκολο και ασταθές, με τους γονείς της να χωρίζουν όταν ήταν ακόμη παιδί και την οικονομική πίεση να βαραίνει κυρίως τη μητέρα της.

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ίδια έχει μιλήσει αργότερα για μια παιδική ηλικία σημαδεμένη από φόβο και αστάθεια, ενώ σε πιο ώριμη ηλικία αναφέρθηκε με σκληρότητα στη σχέση με τον πατέρα της, κάνοντας λόγο για βαθιά συναισθηματική κακομεταχείριση και μια οικογενειακή ζωή που έμοιαζε, όπως έχει πει, «με συνεχή ανασφάλεια και τρόμο».

Σε μια συνέντευξη το 1999, η Κίνσκι αρνήθηκε ότι ο πατέρας της την κακοποίησε ως παιδί, αλλά δήλωσε ότι την κακομεταχειρίστηκε «με άλλους τρόπους». Το 2013, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς περί σεξουαλικής κακοποίησης που έκανε η ετεροθαλής αδελφή της, Πόλα Κίνσκι, επιβεβαίωσε ότι αποπειράθηκε μαζί της, αλλά δεν κατάφερε. Είπε «δεν ήταν πατέρας. Τον φοβόμουν. Ήταν τόσο απρόβλεπτος, που η οικογένεια ζούσε υπό συνεχή τρομοκρατία». Όταν ρωτήθηκε τι θα του έλεγε τώρα, αν είχε την ευκαιρία, απάντησε: «Θα έκανα τα πάντα για να τον βάλω πίσω από τα κάγκελα της φυλακής για μια ζωή. Χαίρομαι που δεν είναι πλέον ζωντανός».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ανακάλυψή της από τον κινηματογράφο ήρθε πολύ νωρίς. Σε ηλικία μόλις 13 ετών εντοπίστηκε και σύντομα βρέθηκε στα γυρίσματα της πρώτης της ταινίας, της «Λάθος Κίνηση» του Βιμ Βέντερς. Εκεί, το παιδί που ακόμη δεν είχε προλάβει να διαμορφώσει πλήρως την εφηβεία του, έγινε μέρος ενός έργου που σήμερα επανεξετάζεται με πολύ διαφορετικό βλέμμα.

Ακολούθησαν ακόμη πιο πρώιμοι ρόλοι, ανάμεσά τους και παραγωγές όπου εμφανίζεται σε σκηνές που, με τα σημερινά δεδομένα, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κριτική για τα όρια της εποχής.

Παρά τις δύσκολες αρχές, η καριέρα της εξελίχθηκε ραγδαία. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 έγινε γνωστή διεθνώς με την ταινία «Μείνε όπως είσαι» και λίγο αργότερα καθιερώθηκε με την ερμηνεία της στην «Tess» του Ρόμαν Πολάνσκι, που της χάρισε ευρεία αναγνώριση.

Η εικόνα της έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής: φωτογραφήσεις που έμειναν στην ιστορία της μόδας και του σινεμά, διεθνείς συνεργασίες και ρόλοι σε ταινίες μεγάλων δημιουργών όπως ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και ο Βιμ Βέντερς, με τον οποίο θα ξανασυναντηθεί αργότερα στο «Παρίσι, Τέξας», ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες αλλά και το θρίλερ «Cat People» που έμεινε περισσότερο για τις σκηνές της Κίνσκι και το τραγούδι τίτλων του Ντέιβιντ Μπόουι.

Το μελαγχολικό της βλέμμα γοητεύει σταρ σαν τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ο οποίος την ερωτεύεται το 1978 στα γυρίσματα της ταινίας «Μείνε όπως είσαι» και θα έχουν ένα σύντομο ειδύλλιο.

Το 1981 ο φωτογράφος των διασημοτήτων Ρίτσαρντ Άβεντον την πείθει να φωτογραφηθεί για την Αμερικάνικη έκδοση της Vogue ολόγυμνη έχοντας έναν πίθωνα Βιρμανίας τυλιγμένο γύρω από το κορμί της.



Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 η Κίνσκι συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο σκηνοθέτη Ιμπραήμ Μούσα. Παντρεύτηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου 1984 και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Αλιόσα και τη Σόνια Κίνσκι.

Ο γάμος διαλύθηκε το 1992. Από το 1992 έως το 1995, η Κίνσκι έζησε με τον μουσικό Κουίνσι Τζόουνς, αλλά κράτησε το δικό της διαμέρισμα κοντά στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας για να καταφεύγει εκεί όποτε ένιωθε την ανάγκη να ξεφύγει απ’ όλους και όλα.

Το 1993 απέκτησαν μια κόρη, την Κένια Κίνσκι Τζόουνς που ασχολείται με το μόντελινγκ.