Φάιζαλ Χουσάιν: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης στο Τορόντο – video

Από τα πυρά του Φάιζαλ Χουσάιν στο Τορόντο τραυματίστηκαν άλλοι 13 άνθρωποι. Νεκρός έπεσε και ο δράστης. Πηγές της αστυνομίας αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε. Αλλά αυτό δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Ο Φάιζαλ Χουσάιν ήταν κάτοικος του Τορόντο, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης, τον Μαρκ Σόντερς. Ο Σόντερς επισήμανε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις όσον αφορά τα κίνητρα του δράστη του μακελειού. «Δεν γνωρίζουμε γιατί συνέβη αυτό. Είναι πολύ νωρίς για να αποκλείσουμε οτιδήποτε», τόνισε ο Σόντερς.

Όμως, σύμφωνα με την οικογένεια του νεαρού άνδρα, ο Φάιζαλ Χουσάιν έπασχε από παιδί από «σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας», τα οποία δεν είχε ποτέ μπορέσει να ξεπεράσει παρότι έπαιρνε φάρμακα και υποβαλλόταν σε θεραπεία.

