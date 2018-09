Φάλαινα κόβει… βόλτες στον Τάμεση – βίντεο

Ήδη η RSPCA, βρετανική οργάνωση για την προστασία των ζώων, έχει δεχθεί πολλές κλήσεις για τη φάλαινα στον Τάμεση και έχει σπεύσει στο σημείο για να ερευνήσει το γεγονός.

Πολλοί άνθρωποι ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης από τη βόλτα της φάλαινας στον Τάμεση, ενώ άλλοι το αμφισβητούν και θεωρούν τα βίντεο ψεύτικα.



Δείτε τα βίντεο στο twitter

For anyone twitching the #BELUGA its been feeding around the barges (see last tweet for location) for the last hour and hasn’t moved more than 200m in either direction. Still present. Heres another video @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/S2qxKJyuuD

— Dave Andrews (@iPterodroma) 25 Σεπτεμβρίου 2018