«Φαρμάκι» Τραμπ μέσω Twitter! Λέει τον Κόεν… χασοδίκη!

Σαν… βόμβα έσκασε το βράδυ της Τρίτης 21.08.2018 (σ.σ. ώρα Ελλάδος) η είδηση πως ο πρώην δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κόεν, παρουσιάστηκε στο FBI και δήλωσε ενώπιον δικαστηρίου ότι κατ’ εντολή ενός «υποψηφίου για ομοσπονδιακό αξίωμα» φρόντισε να καταβάλει χρήματα «με κύρια επιδίωξη τον επηρεασμό των εκλογών».

Ο Κόεν δήλωσε ένοχος για συνολικά οκτώ κατηγορίες, οι πέντε από τις οποίες αφορούν το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Παραδέχτηκε επίσης ότι παραβίασε τη νομοθεσία περί εκλογικής χρηματοδότησης κατά διαταγή ενός «υποψηφίου για ομοσπονδιακό αξίωμα» τον οποίο δεν κατονόμασε. Η φωνή του Κόεν «έσπασε» ενώ απαντούσε στις ερωτήσεις του δικαστή Ουίλιαμ Πόλεϊ Γ΄.

Ο συμβιβασμός τον οποίο συμφώνησε ο Κόεν με τις εισαγγελικές αρχές περιλαμβάνει την πιθανή επιβολή ποινής φυλάκισης έως πέντε ετών και τριών μηνών, όπως ανακοίνωσε ο δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν όπου οδηγήθηκε απόψε ο 51χρονος δικηγόρος.

Λίγο αργότερα, ο άλλοτε επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του νυν προέδρου, Πολ Μάναφορτ, καταδικάστηκε για οκτώ κατηγορίες περί απάτης.

Είναι ένα διπλό «χτύπημα» για τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο οι δύο υποθέσεις διαφέρουν. Ως προς τι; Ως προς τον ίδιο τον Τραμπ, αφού ο αμερικανός Πρόεδρος… κατσαδιάζει τον Κόεν, ενώ αποθεώνει τον Μάναφορτ! Όλα αυτά φυσικά μέσω Twitter.

Το… θάψιμο του Τραμπ στον Κόεν

Ο 45ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, λοιπόν, απάντησε σήμερα μέσω Twitter λέγοντας: «Αν κάποιος ψάχνει για έναν καλό δικηγόρο, θα του πρότεινα σθεναρά να μην αποτανθεί στις υπηρεσίες του Μάικλ Κόεν«!

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

Συνεχίζοντας για τον Κόεν, τόνισε: «Ο Μάικλ Κόεν δήλωσε ένοχος σε δύο κατηγορίες προεκλογικών οικονομικών παραβάσεων, που δεν αποτελούν έγκλημα. Ο πρόεδρος Ομπάμα είχε μια μεγάλη προεκλογική οικονομική παράβαση και διευθετήθηκε εύκολα«!

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

…και η ασπίδα προστασίας στον Μάναφορτ

Στην συνέχεια υπερασπίστηκε τον Πολ Μάναφορτ, λέγοντας: «Νιώθω πολύ άσχημα για τον Πολ Μάναφορτ και την υπέροχη οικογένειά του. Η «Δικαιοσύνη» πήρε μια φορολογική υπόθεση 12 ετών, μεταξύ άλλων, άσκησε τρομακτική πίεση πάνω του και σε αντίθεση με τον Μάικλ Κόεν, αρνήθηκε να «σπάσει» και να εφεύρει ιστορίες για να πάρει μια καλή «συμφωνία». Τόσος σεβασμός για έναν γενναίο άνδρα!».

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” – make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

Και συνέχισε: «Ένας μεγάλος αριθμός κατηγοριών, δέκα, δεν μπόρεσαν καν να αποφασιστούν στην υπόθεση του Πολ Μάναφορτ. Κυνήγι μαγισσών!«.