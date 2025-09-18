«Fat Bear Week»: Ξεκινάει ο viral διαγωνισμός της «πιο χοντρής αρκούδας» της Αλάσκας – Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

To «Fat Bear Week» πλησιάζει και οι αρκούδες της Αλάσκας είναι έτοιμες να δώσουν την μεταξύ τους μάχη για να δουν ποια θα κερδίσει τον τίτλο της πιο παχιάς στον εξαιρετικά δημοφιλή αυτό ετήσιο online διαγωνισμό.

Η κύρια εκδήλωση του «Fat Bear Week» με ενήλικες αρκούδες ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, αλλά πρώτα σήμερα Πέμπτη (18/9/2025), θα πραγματοποιηθεί αυτό που η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων αποκαλεί «ορεκτικό». Οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν μέχρι την Παρασκευή για την αγαπημένη τους έφηβη αρκούδα, με τη νικήτρια να προκρίνεται και να μπαίνει στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το Euronews.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε το 2014, και έχει ως στόχο να αναδείξει την ανθεκτικότητα των καφέ αρκούδων, οι οποίες κάθε φθινόπωρο παίρνουν πολλά κιλά για να καταφέρουν να επιβιώσουν τον χειμώνα, τρώγοντας σολομό στον ποταμό Brooks στο απομακρυσμένο Εθνικό Πάρκο και Καταφύγιο Katmai.

Ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει τις αρκούδες μέσω ζωντανής μετάδοσης και θεατές από όλο τον κόσμο καλούνται να ψηφίσουν για να αποφασίσουν ποια αρκούδα έχει αποθηκεύσει το περισσότερο λίπος.

«Είναι πραγματικά μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να σκεφτούν πώς επιβιώνουν οι αρκούδες, τι πρέπει να κάνουν για να επιβιώσουν, τι τους προσφέρει το οικοσύστημα, αλλά και να δουν τις ατομικές ιστορίες επιβίωσής τους», δήλωσε ο φυσιοδίφης Mike Fitz του explore.org, ο οποίος ξεκίνησε τον διαγωνισμό όταν ήταν δασοφύλακας στο Katmai.

Η φετινή περίοδος αναπαραγωγής του σολομού ήταν ιδιαίτερα πλούσια, οπότε οι ψηφοφόροι μπορούν να περιμένουν ιδιαίτερα παχουλούς διαγωνιζόμενους.

Πώς μπορείς να ψηφίσεις στο Fat Bear Week

Οι 12 αρκούδες, οι οποίες θα ανακοινωθούν τη (Δευτέρα 22/9/2025), θα συμμετάσχουν σε τουρνουά με νοκ-άουτ σύστημα διεξαγωγής. Όλες οι ψήφοι γίνονται δεκτές διαδικτυακά στη διεύθυνση www.fatbearweek.org, ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στον πρώτο γύρο, 8 αρκούδες θα αναμετρηθούν σε τέσσερις ξεχωριστούς διαγωνισμούς για να προκριθούν στον δεύτερο γύρο. Τέσσερις αρκούδες θα περάσουν στον δεύτερο γύρο χωρίς να αγωνιστούν στον πρώτο.

Υπάρχουν περίπου 2.200 καφέ αρκούδες στο Katmai, ένα πάρκο 16.997 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη χερσόνησο της Αλάσκας, που εκτείνεται από τη νοτιοδυτική γωνία της πολιτείας προς τις Αλεούτιες Νήσους. Είναι το τέταρτο μεγαλύτερο εθνικό πάρκο στις ΗΠΑ με ποικίλα οικοσυστήματα και άγρια ζωή, συμπεριλαμβανομένων των διάσημων καφέ αρκούδων.

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι αρκούδες πρέπει να συχνάζουν στην περιοχή του Brooks Camp.

Δεν γίνεται να ζυγίσεις όντως μια αρκούδα

Το να ζυγίσει κάποιος τις αρκούδες θα ήταν μια επικίνδυνη και τεράστια εργασία, οπότε οι ψηφοφόροι πρέπει να μαντέψουν το βάρος της αρκούδας μόνο από την εμφάνισή τους.

Κατά τη διάρκεια της χειμερίας νάρκης, οι αρκούδες μπορούν να χάσουν έως και το ένα τρίτο του σωματικού τους βάρους, καθώς δεν μπορούν να φάνε ή να πιούν μέχρι να ξυπνήσουν την άνοιξη. Προκειμένου να προετοιμαστούν λοιπόν, τρώνε την πιο πλούσια και διαθέσιμη τροφή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου για να αυξήσουν το βάρος τους. Στο Εθνικό Πάρκο Katamai, αυτό σημαίνει σολομό.

Η επιβίωσή τους το χειμώνα εξαρτάται από την ανάπτυξη επαρκών αποθεμάτων λίπους πριν μπουν στη φωλιά τους για να περάσουν το χειμώνα.

Οι αρσενικές καφέ αρκούδες στο Katmai ζυγίζουν περίπου 318 έως 408 κιλά στα μέσα του καλοκαιριού και μπορούν να φτάσουν κατά μέσο όρο πάνω από τα 454 μέχρι τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Μια αρσενική αρκούδα 544 κιλών δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο στο Katmai. Μερικές έχουν εκτιμηθεί ότι ζυγίζουν περίπου 635 κιλά.

Οι θηλυκές αρκούδες έχουν περίπου το μισό έως δύο τρίτα του βάρους των ενήλικων αρσενικών, αλλά πρέπει να αυξήσουν το βάρος τους για να υποστηρίξουν τη γέννηση και την ανάπτυξη των μικρών τους, παράλληλα με τη δική τους επιβίωση.

Είστε έτοιμοι λοιπόν να ψηφίσετε την πιο χοντρή αρκούδα της χρονιάς; Με τις καφέ αρκούδες να παχαίνουν για να επιβιώσουν η Fat Bear Week γιορτάζει την επιτυχία τους στην προετοιμασία για τη χειμερινή νάρκη. Οι αναμετρήσεις είναι ανοιχτές για ψηφοφορία από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και για να γίνεις κριτής της πιο χοντρής αρκούδας μπες στο σαιτ του «Fat Bear Week».