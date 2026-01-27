Φειδίας Παναγιώτου: Θύελλα αντιδράσεων μετά από σχόλιο του ευρωβουλευτή για αθλητές με νοητική αναπηρία

Ο Φειδίας Παναγιώτου έγινε για ακόμα μια φορά αρνητικός πρωταγωνιστής σε συζήτηση που είχε προ ημερών για αθλητές με νοητική αναπηρία. Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από την Κύπρο, αλλά όπως φαίνεται το όλο θέμα θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα και στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς ετοιμάζεται καταγγελία σε βάρος του, από Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Ο Φειδίας Παναγιώτου προσπάθησε να κλείσει το όλο θέμα, αλλά δεν τα κατάφερε. Το ανεπίτρεπτο σχόλιο έγινε κατά τη διάρκεια podcast, στο οποίο ο ευρωβουλευτής συνομιλούσε με τον παραολυμπιονίκη Λοΐζο Χρυσάνθου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποια στιγμή, ο Λοΐζος Χρυσάνθου προσπαθούσε να εξηγήσει στον Φειδία Παναγιώτου τη διάρθρωση των κατηγοριών ταξινόμησης των Παραολυμπιακών Αγώνων και κάποια στιγμή αναφέρθηκε στην κατηγορία «S14», που αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία.

Τότε ο Φειδίας Παναγιώτου, σχολίασε: «Η S14 εν για τους πελλούς είπες;». Η λέξη «πελλός» στην κυπριακή διάλεκτο παραπέμπει σε έννοιες όπως «τρελός» ή «παλαβός» και η χρήση της υπονοεί μια σαφώς υποτιμητική διάθεση από τον εκάστοτε ομιλητή.

Ο Χρυσάνθου βρέθηκε σε εμφανή αμηχανία και προσπάθησε να διορθώσει τη διατύπωση: «Όι ρε φίλε, σόρι, εν ξέρω αν το είπα λάθος, έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο, έχουν νοητικά προβλήματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή, ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η χρήση τέτοιων εκφράσεων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε “άστοχη στιγμή”, ούτε “χιούμορ”. Είναι ωμή προσβολή απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους αθλητές που καθημερινά αγωνίζονται κόντρα σε προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, αλλά και στο ίδιο το Παραολυμπιακό Κίνημα, που αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας.

Όταν μάλιστα τέτοιες εκφράσεις βγαίνουν από το στόμα ενός εκλεγμένου ευρωβουλευτή τότε το ζήτημα δεν είναι απλώς ηθικό. Είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό».

«Θα προχωρήσουμε να κάνουμε καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ενημερώσουμε για αυτή τη συμπεριφορά και ο Φειδίας Παναγιώτου, αλλά και αυτοί που τον στηρίζουν, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει πλέον να σοβαρευτεί, να αντιληφθεί ότι έχει να κάνει με την κοινωνία» είπε στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Ανδρέας Γεωργίου.