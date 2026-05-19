Σκάνδαλο στη Starbucks Νότιας Κορέα: Κατακραυγή για την καμπάνια «Tank Day» – Απολύθηκε ο CEO

Ο CEO της Starbucks στη Νότια Κορέα απομακρύνθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από τη θέση του, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε διαφημιστική καμπάνια η οποία κρίθηκε ότι αναβίωσε οδυνηρές μνήμες από τη βίαιη καταστολή φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων το 1980.

Η Shinsegae Group, ο κορεατικός όμιλος λιανικής που διαχειρίζεται και αδειοδοτεί τη λειτουργία της αμερικανικής αλυσίδας Starbucks στη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ότι απέλυσε τον επικεφαλής της Starbucks Korea, Σον Τζονγκ-χιουν, για «ακατάλληλο μάρκετινγκ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόλυσή του ήρθε λίγες ώρες μετά την έναρξη της καμπάνιας «Tank Day», η οποία προωθούσε σειρά ποτηριών της εταιρείας με την ονομασία «Tank» με το σλόγκαν «βάλτο στο τραπέζι με έναν ήχο «Tak!»»

Η επιλογή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς συνέπεσε με ημέρα της αιματηρής καταστολή των διαδηλώσεων της 18ης Μαΐου στην πόλη Γκουανγκζού – μία μερα που αποτελεί σύμβολο για τους αγώνες εκδημοκρατισμού στη Νότια Κορέα.

Η επέτειος που προκάλεσε αντιδράσεις

Η συγκεκριμένη επέτειος συνδέεται με τις μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας, οι οποίες καταπνίγηκαν βίαια από τη στρατιωτική δικτατορία του Τσουν Ντου-χουάν, με την ανάπτυξη στρατευμάτων και αρμάτων μάχης. Εκτιμάται ότι εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται, ενώ η τραγωδία παραμένει μέχρι σήμερα βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καμπάνια της Starbucks θεωρήθηκε από πολλούς ως προσβλητική και άστοχη, καθώς φάνηκε να συνδέεται συμβολικά με τα γεγονότα εκείνης της περιόδου, προκαλώντας οργή και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιουνγκ, δήλωσε οργισμένος για την καμπάνια και ζήτησε δημόσια συγγνώμη προς τις οικογένειες των θυμάτων της εξέγερσης, κάνοντας λόγο για ενέργεια που προσέβαλε τη μνήμη τους.

Η Shinsegae Group και η Starbucks Korea προχώρησαν ζήτησαν συγγνώμη, με τον πρόεδρο του ομίλου να δηλώνει ότι «λυπάται βαθύτατα» για την αναστάτωση που προκλήθηκε και για την προσβολή προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Ωστόσο, η αντίδραση του κοινού παρέμεινε έντονη, με χιλιάδες σχόλια στα social media, ακυρώσεις συνδρομών και αιτήματα επιστροφής χρημάτων από πελάτες.

Η Starbucks ανακοίνωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα και ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα λογοδοσίας σε επίπεδο διοίκησης, υπογραμμίζοντας πως θα ενισχυθούν οι εσωτερικοί έλεγχοι και η εκπαίδευση προσωπικού ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση στη Νότια Κορέα για τα όρια του μάρκετινγκ και την ευαισθησία απέναντι σε ιστορικά τραύματα, αναδεικνύοντας πόσο εύκολα μια διαφημιστική καμπάνια μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική και κοινωνική κρίση.