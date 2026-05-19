Ουκρανία: Μπαράζ φονικών πληγμάτων με drones και πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία σε Τσερνίχιβ και Σούμι

Οι δύο αυτές περιφέρειες βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία και υφίστανται επιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου
Ουκρανοί διασώστες και πυροσβέστες σε σημείο ρωσικής επίθεσης / Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout via REUTERS
Πλήγματα με πυραύλους και drones που εκτόξευσε η Ρωσία στις περιφέρειες Τσερνίχιβ και Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό αρκετών άλλων, δήλωσαν σήμερα (19.05.2026) Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Πλήγμα με ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο στο κέντρο της πόλης Πρίλουκι, της περιφέρειας Τσερνίχιβ στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 17 άλλους, ανάμεσά τους έναν 14χρονο, δήλωσε ο Ουκρανός περιφερειακός κυβερνήτης.

Μια επιχείρηση χτυπήθηκε στην επίθεση ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κοντινό εμπορικό κέντρο και ένα σούπερ μάρκετ, δήλωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσάους μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Telegram.

Ο Τσάους ανάρτησε φωτογραφίες στο Telegram με μια κατεστραμμένη μεταλλική κατασκευή και ένα κτίριο με σπασμένα παράθυρα.

Μη στρατιωτικές υποδομές στοχοθετήθηκαν σε ξεχωριστή ρωσική επίθεση με drone σήμερα στη γειτονική περιφέρεια Σούμι, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες για τους στόχους.

Δύο άνδρες ηλικίας 52 και 58 ετών σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ. Οι δύο περιφέρειες βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία και υφίστανται επιθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

