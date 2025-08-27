Φεστιβάλ της Βενετίας: Διαδηλωτές σήκωσαν πανό για τη Γάζα πριν από την έναρξη

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του δημοφιλούς φεστιβάλ στη Βενετία, μία μικρή ομάδα διαδηλωτών, ύψωσαν σήμερα 27.08.2025 πανό υπέρ της Παλαιστίνης.

Μέλη της αριστερής πολιτικής συλλογικότητας της περιφέρειας της Βενετίας ξεδίπλωσαν ένα πανό που έγραφε «Ελεύθερη Παλαιστίνη» (“Free Palestine”) και «Σταματήστε τη γενοκτονία» (“Stop the Genocide”), καθώς και παλαιστινιακές σημαίες μπροστά στο μέγαρο των φεστιβάλ.

Όπως δήλωσε η Τζιούλια Κακοπάρντο, μέλος της συλλογικότητας, στο Γαλλικό Πρακτορείο, «Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ενδιαφέρον για το φεστιβάλ για να τραβήξουμε την προσοχή στην Παλαιστίνη».

«Ελπίζουμε ότι και άλλοι θα έρθουν μαζί μας για να σταματήσει η γενοκτονία τώρα», πρόσθεσε.

Το απόγευμα του Σαββάτου, αναμένεται μεγαλύτερη κινητοποίηση, στην οποία θα συμμετάσχουν περίπου εκατό τοπικές πολιτικές οργανώσεις.

Όπως και στο φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, εκατοντάδες Ιταλοί αλλά και ξένοι καλλιτέχνες υπέγραψαν ανοικτή επιστολή το περασμένο Σαββατοκύριακο ζητώντας από τη Μόστρα να λάβει θέση και να «καταδικάσει» τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η συλλογικότητα Venice4Palestine (V4P) κάλεσε το φεστιβάλ να μην αποτελέσει «ένα θλιβερό και κενό βήμα» και να «λάβει ξεκάθαρη και χωρίς αμφισημία θέση».

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που υπέγραψαν την επιστολή είναι και μεγάλα ονόματα του ιταλικού κινηματογράφου όπως ο Ματέο Γκαρόνε ή o Μάρκο Μπελόκιο και του διεθνούς κινηματογράφου από τον Κεν Λόουτς μέχρι την Οντρέ Ντιγουάν και τον Έιμπελ Φεράρα.

«Η Μόστρα της Βενετίας δεν είναι προφανώς κλεισμένη σε έναν γυάλινο πύργο» δήλωσε την Τρίτη, σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Αλμπέρτο Μπαρμπέρα και συνέχισε «η Μπιενάλε δεν παίρνει απευθείας πολιτικές θέσεις, δεν κάνει πολιτικές δηλώσεις γιατί είναι ένας πολιτισμικός χώρος διαλόγου, συζήτησης και ανοίγματος».

Ο πόλεμος στη Γάζα είναι ένα θέμα που απασχολεί κινηματογραφικά φέτος στο φεστιβάλ της Βενετίας καθώς μια ταινία που επελέγη για το διαγωνιστικό τμήμα αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στο Λίντο κατά την προβολή της την προσεχή Τετάρτη.

«The Voice of Hind Rajab» (“Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ”) παρουσιάζει την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που σκοτώθηκε στις 19 Ιανουαρίου στη Γάζα μαζί με μέλη της οικογένειάς της στην προσπάθειά τους να φύγουν για να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Οι ηχογραφήσεις της φωνής της Χιντ Ρατζίμπ καθώς καλεί για βοήθεια, που χρησιμοποιούνται στην ταινία, προκάλεσαν μεγάλη συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη όταν αποκαλύφθηκαν.