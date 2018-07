Φιλ Νάιτ: Ταινία για τον συνιδρυτή της Nike – Η ζωή του θρυλικού επιχειρηματία

Η διαδικτυακή υπηρεσία ψυχαγωγίας απέκτησε τα δικαιώματα του βιβλίου «Shoe Dog», των απομνημονευμάτων του Φιλ Νάιτ, συνιδρυτή της Nike.

Το «Shoe Dog» εκδόθηκε το 2016 και από τότε βρίσκεται στη λίστα των New York Times με τα κορυφαία σε πωλήσεις βιβλία. Έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες (και στα ελληνικά).

Οι Σκοτ Αλεξάντερ και Λάρι Καραζέβσκι (The People v. O.J. Simpson, The People vs. Larry Flynt) επιστρατεύτηκαν για τη συγγραφή του σεναρίου.

Την παραγωγή ανέλαβε Φρανκ Μάρσαλ, ο οποίος συνάντησε και συνεργάστηκε με τον Φιλ Νάιτ στην ταινία «Back to the Future».

Ο Σκοτ Στάμπερ, υπεύθυνος παραγωγής ταινιών του Netflix δήλωσε για το νέο πρότζεκτ: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε για το «Shoe Dog» με τον Φιλ Νάιτ, έναν από τους πιο θρυλικούς επιχειρηματίες στον κόσμο και έναν σπουδαίο αφηγητή. Ο Φιλ δημιούργησε μια μάρκα και μια εταιρεία που είναι πολλά περισσότερα από το the swoosh (το λογότυπο της μάρκας). Μέσα από την καινοτομία, το πάθος, τις δοκιμές και το λάθος, ο Φιλ δημιούργησε κάτι που έγινε μέρος της κουλτούρας μας. Ανυπομονούμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Το έργο αυτό μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τη σχέση μας με τους σεναριογράφους Σκοτ Αλεξάνντερ και Λάρι Καραζέβσκι. Είναι φανταστικοί συνεργάτες και είμαστε τυχεροί που έχουμε μαζί μας, τον Φρανκ και τον Φιλ σε αυτό το πρότζεκτ».

Οι πρώτες μέρες της Nike και ο συνεσταλμένος Φιλ Νάιτ

Το βιβλίο «Shoe Dog» είναι μία αποκαλυπτική ματιά στην ιστορία του συνιδρυτή και προδρεύοντος της Nike, του ανθρώπου πίσω από την κατασκευάστρια εταιρεία αθλητικών υποδημάτων, ειδών ένδυσης και αθλητικού εξοπλισμού, ο οποίος που ήταν πάντα ένα μυστήριο, ενός ανθρώπου ιδιαίτερα συνεσταλμένου απέναντι στα ΜΜΕ.

Ρίχνει φως στις πρώτες μέρες της εταιρείας του και την εξέλιξή της σε μία από τις πιο εικονικές, ρηξικέλευθες και κερδοφόρες μάρκες στον κόσμο.

Ο Φιλ Νάιτ σε ηλικία 24 ετών αφού δανείστηκε 50 δολάρια από τον πατέρα του για να ξεκινήσει, κέρδισε 8.000 δολ. πουλώντας παπούτσια από το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Το βιβλίο καταγράφει τα πάνω και τα κάτω στην ανάπτυξη της μάρκας Nike, η οποία τελικά εξελίχθηκε σε ένα αναγνωρισμένο brand παγκοσμίως αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εστιάζει στις σχέσεις που διαμόρφωσαν την καρδιά και την ψυχή της Nike, με τον πρώην προπονητή του, τον οξύθυμο και χαρισματικό Μπιλ Μπάουερμαν (συνιδρυτή της εταιρείας) και με τους πρώτους υπαλλήλους του, μια ομάδα ετερόκλητη από ιδιόρρυθμους και ευφυείς.

«Από τότε που συνεργαστήκαμε στο «Back to the Future» και επειδή είμαι δρομέας, πάντα με ενθουσίαζε η ιστορία του Φιλ και πώς δημιουργήθηκε η εταιρεία» είπε ο Φρανκ Μάρσαλ.

«Είναι μια εκπληκτική ιστορία για το πως είναι η πορεία προς την επιτυχία, με τα λάθη, τους αγώνες, τη θυσία και ακόμα και την τύχη» δήλωσε ο Μάρσαλ. «Είναι η ιστορία για το πως μια εταιρεία μπορεί να αναπτυχθεί με τους σωστούς ανθρώπους, την αφοσίωση, την πίστη στη δύναμη του αθλητισμού και μια κοινή αποστολή για την οικοδόμηση μιας μάρκας που θα άλλαζε τα πάντα».

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον φίλο μου, τον σπουδαίο Φρανκ Μάρσαλ, για να μεταφέρουμε την ιστορία μου και την ιστορία της Nike στην οθόνη» ανέφερε ο Φιλ Νάιτ σε δήλωσή του.

Η ημερομηνία εξόδου της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες, όπως και ο σκηνοθέτης δεν έχουν ανακοινωθεί.

Ο γεννημένος στο Πόρτλαντ του Όρεγκον των ΗΠΑ το 1938 Φίλιπ Χάμπσον Νάιτ είναι συνιδρυτής και επίτιμος προεδρεύων της Nike, Inc. και επίσης ιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής ταινιών και των στούντιο stop-motion animation Laika.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ