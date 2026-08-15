Φιλιππίνες: Αδιανόητο βίντεο με χταπόδι να κολλάει σε πρόσωπο ψαρά και να τον τραυματίζει – Στο τσακ γλίτωσε την ασφυξία

Ζωντανό εφιάλτη έζησε ένας ψαράς στις Φιλιππίνες, αφού όταν πήγε για το καθιερωμένο του ψάρεμα, έπιασε ένα χταπόδι το οποίο κόλλησε στο πρόσωπό του αναγκάζοντάς τον να το χτυπήσει για να αποφύγει την ασφυξία.

Ο Τζέσερ Σερβάντες βρισκόταν σε ξύλινη βάρκα κοντά στις Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα όταν ψάρεψε το χταπόδι, που τον αιφνιδίασε γραπώνοντας ξαφνικά το πρόσωπό του, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun.

Ο έντρομος ψαράς προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεκολλήσει το χταπόδι καθώς τυλιγόταν γύρω από το κεφάλι του, καλύπτοντας σε κάποια στιγμή το στόμα του με τις ισχυρές βεντούζες του και αρνούμενο να μετακινηθεί.

Για να ξεφύγει, άρπαξε ένα κομμάτι μπαμπού και χτύπησε επανειλημμένα το χταπόδι για να χαλαρώσει τη λαβή του. Το χταπόδι τελικά άφησε τον Σερβάντες να φύγει, με τον ψαρά να το πετάει πίσω στον ωκεανό.

«Σχεδόν μου έσχισε το πρόσωπο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σερβάντες, ο οποίος ψάρεψε το χταπόδι κοντά στο νησί Πουέρτο Πρινσέσα στο Παλαουάν στις 10 Ιουλίου.

A Filipino fisherman reeled in more than he bargained for, when an octopus attached itself to his face, leaving him battling to free himself of the tentacled troublemaker. pic.twitter.com/yohImNTOUi — ABC News (@ABC) August 14, 2026

Τα χταπόδια διαθέτουν απίστευτη νοημοσύνη, ισχυρές βεντούζες και ευέλικτο σώμα που τους επιτρέπει να προσκολλώνται σφιχτά στα θηράματά τους, αλλά και σε σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια.

Κάθε μία από τις εκατοντάδες βεντούζες τους λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη, αεροστεγής σφράγιση κενού, η οποία τροφοδοτείται από το αποκεντρωμένο νευρικό τους σύστημα — γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη την απομάκρυνσή τους χωρίς να αποκολληθεί ξεχωριστά το κάθε πλοκάμι.