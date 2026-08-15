Βρετανία: «Η παραπληροφόρηση ήταν υπερβολικά μεγάλη για τον Τζέισον», λέει η οικογένεια του καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός μετά το σκάνδαλο

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αγγλία ο θάνατος του Τζέισον Άρντεϊ, του 41χρονου πρώην καθηγητή του Κέιμπριτζ στη Βρετανία που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του το απόγευμα της Παρασκευής. Λίγες ημέρες πριν βρισκόταν στο επίκεντρο σκανδάλου που ξέσπασε με το ψεύτικο βιογραφικό και τη διατριβή του.

Η οικογένεια του καθηγητή Άρντεϊ στη Βρετανία δηλώνει ότι είναι «σε κατάσταση σοκ που χάσαμε αυτόν τον καταπληκτικό πατέρα, σύντροφο, αδελφό, θείο και γιο» και κάνει λόγο για «εκστρατεία παραπληροφόρησης που ήταν υπερβολικά μεγάλη για τον Τζέισον, έναν ήπιο άνθρωπο που πάντα ήθελε να βλέπει το καλύτερο στους άλλους».

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Ο Άρντεϊ είχε αρνηθεί ότι είχε διαπράξει οποιαδήποτε λογοκλοπή, αλλά είχε παραδεχτεί λάθη στο έργο του, και την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι η πρόσφατη διαμάχη σχετικά με τη δουλειά του είχε οδηγήσει σε «αδιάκοπες προσωπικές επιθέσεις».

Εκείνος είχε αποδώσει ορισμένα λάθη στην πρώιμη ακαδημαϊκή του εργασία στον αυτισμό του, καθώς, όπως ισχυριζόταν, βασιζόταν στη μίμηση για να κατανοήσει τις πληροφορίες υποστηρίζοντας ότι παρόμοιος έλεγχος θα εντόπιζε ανάλογα λάθη και στο έργο άλλων ακαδημαϊκών.

«Μιλάμε για τον ακαδημαϊκό χώρο. Δεν δολοφόνησα κάποιον. Πιστεύω ότι η σκληρότητα που έχω βιώσει και η παρουσίασή μου ως αυτού του είδους ψεύτη και φαντασιόπληκτου είναι εντελώς απαράδεκτη», δήλωνε στους Times στις αρχές Αυγούστου.

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Ανακοινώνοντας την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα, ο Άρντεϊ είχε κάνει λόγο για «υπερβολικά μεγάλο προσωπικό κόστος» από τον έλεγχο για το πρόσωπό του προσθέτοντας πως «ενώ η κριτική αποτελεί αναπόφευκτο μέρος της ακαδημαϊκής ζωής, αυτό που έχω βιώσει έχει ξεπεράσει κατά πολύ μια επιστημονική διαφωνία.

Οι αδιάκοπες κατηγορίες, οι εικασίες και τα δημόσια σχόλια έχουν επιβαρύνει βαθιά εμένα και τους ανθρώπους που αγαπώ». Τότε έλεγε, επίσης, ότι η παραίτησή του δεν θα πρέπει «να εκληφθεί ως αποδοχή των αφηγήσεων που έχουν διαμορφωθεί γύρω από εμένα».

Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Ο Άρντεϊ, ο οποίος είχε γίνει γνωστός ως ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και είχε προβληθεί ως σύμβολο διαφορετικότητας και κοινωνικής κινητικότητας, βρέθηκε «χωρίς τις αισθήσεις του» σε διεύθυνση στο Μπάτερσι, στο νότιο Λονδίνο, το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι Αρχές κλήθηκαν στις 15:12 από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου. Ένας άνδρας 41 ετών εντοπίστηκε νεκρός. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος. Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί και η υπόθεση θα παραπεμφθεί στον ιατροδικαστή. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου.

Η έρευνα του Κέιμπριτζ και η παραίτηση

Το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ είχε ανακοινώσει ότι ξεκινά επίσημη έρευνα σχετικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα και ορισμένες τιμητικές ακαδημαϊκές θέσεις που εμφανίζονταν στο βιογραφικό του Άρντεϊ.

Η απόφαση ήρθε μετά από σειρά αποκαλύψεων και διαψεύσεων από πανεπιστήμια της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Νότιας Αφρικής. Στο βιογραφικό του εμφανίζονταν, μεταξύ άλλων, θέσεις επισκέπτη καθηγητή στο Ohio State University, στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και στο Nelson Mandela University, όμως εκπρόσωποι των ιδρυμάτων αμφισβήτησαν ότι ο Άρντεϊ πράγματι κατείχε τέτοιες θέσεις.

Παράλληλα, είχε παρουσιαστεί ως επίτιμος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Durham University, αν και η σχέση του με το συγκεκριμένο ίδρυμα είχε πλέον λήξει.

«Η παραπληροφόρηση ήταν υπερβολική» ξεσπά η οικογένεια του 41χρονου πρώην καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός μετά το σκάνδαλο με το ψεύτικο βιογραφικό

Καταγγελίες για διδακτορική διατριβή

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν και καταγγελίες για πιθανή ακαδημαϊκή παρατυπία στη διδακτορική του διατριβή.

Επικριτές του υποστήριξαν ότι σημαντικά τμήματα της διατριβής του έμοιαζαν με εργασία άλλου φοιτητή. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι υπήρχαν λάθη στο έργο του, αλλά αρνήθηκε ότι είχε διαπράξει σκόπιμη λογοκλοπή.

Το Κέιμπριτζ, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν θα διερευνήσει το ίδιο τη διδακτορική διατριβή, καθώς ο τίτλος του είχε απονεμηθεί από το Liverpool John Moores University και όχι από το ίδιο.

Η υπόθεση όμως δεν περιορίστηκε στη διατριβή.

Αμφισβητήσεις για το βιογραφικό του

Στην πορεία εμφανίστηκαν ερωτήματα για διάφορα στοιχεία του επαγγελματικού και ακαδημαϊκού βιογραφικού του Άρντεϊ.

Σε ομιλία του το 2022 είχε αναφέρει ότι παρακολουθούσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Ψυχοδυναμική Πρακτική» στο Birkbeck, κάτι που δεν εμφανιζόταν στους επίσημους καταλόγους των προσόντων του.

Παράλληλα, παλαιότερη εκδοχή του προφίλ του στο Jesus College περιλάμβανε μεταπτυχιακό τίτλο στις Εκπαιδευτικές Σπουδές από το Liverpool John Moores University, ο οποίος αργότερα αφαιρέθηκε.

Αμφισβητήθηκαν επίσης διάφοροι εντυπωσιακοί ισχυρισμοί που είχε κάνει κατά καιρούς. Μεταξύ άλλων, είχε αναφέρει ότι έτρεξε 600 μίλια μέσα σε έξι ημέρες και ότι συγκέντρωσε εκατομμύρια λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι ήταν «μυθομανής» και έδωσε εξηγήσεις για ορισμένους από τους ισχυρισμούς του. Για τα 5,5 εκατομμύρια λίρες που είχε αναφέρει σε σχέση με φιλανθρωπίες, διευκρίνισε ότι δεν συγκέντρωσε ο ίδιος το ποσό, αλλά συμμετείχε σε μια ομάδα περισσότερων από 100 ανθρώπων που συγκέντρωσαν χρήματα.

Ερωτήματα τέθηκαν ακόμη και για αναφορές του σε εθελοντική δράση στη Νότια Αμερική και τη Δυτική Αφρική, καθώς η WaterAid αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ότι είχε εργαστεί εθελοντικά για την εγκατάσταση υποδομών ύδρευσης στις περιοχές αυτές.

«Η παραπληροφόρηση ήταν υπερβολική» ξεσπά η οικογένεια του 41χρονου πρώην καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός μετά το σκάνδαλο με το ψεύτικο βιογραφικό.