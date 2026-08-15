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Σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης άστεγης στη Γερμανία: Άνδρες την κρατούσαν σε σπίτι και τη βίαζαν

Περισσότεροι από 1 εκατ άνθρωποι βίωσαν κάποια μορφή αστεγίας μέσα στο 2024 στη Γερμανία, ενώ περίπου 56.000 ζούσαν στον δρόμο χωρίς κανενός είδους κατάλυμα
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ΦΩΤΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Η ζωή στον δρόμο είναι δύσκολη, και ακόμα δυσκολότερη για τις γυναίκες που έχουν μείνει χωρίς στέγη στη Γερμανία. Μία σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης μιας άστεγης γυναίκας στο Ζόεστ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας φέρνει στο φως τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άστεγοι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι γυναίκες.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, η υπόθεση κακοποίησης ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025, όταν η 33χρονη άστεγη γυναίκα βρήκε προσωρινή στέγη στο σπίτι όπου ένας από τους κατηγορουμένους ζούσε με τη σύντροφό του και τα τρία παιδιά τους στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τέσσερις άνδρες, ηλικίας 16, 17, 25 και 29 ετών, την κράτησαν εκεί επί μήνες, την κακοποιούσαν και τη βίαζαν. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, όταν ένας γείτονας είδε τη γυναίκα ημίγυμνη και δεμένη στη βεράντα του σπιτιού και ειδοποίησε την αστυνομία. Η 33χρονη βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μήνες, ενώ η δίκη αναμένεται να αρχίσει τον Οκτώβριο στο Άρνσμπεργκ.

Ο κίνδυνος για τις άστεγες γυναίκες

Μιλώντας σε συνέντευξή του στη γερμανική δημόσια τηλεόραση WDR, ο Ντίτερ Χόμαν, υπεύθυνος προγράμματος υποστήριξης αστέγων του Ευαγγελικού Ιδρύματος Πέρτες στο Χαμ, εξηγεί ότι οι άστεγες γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε σχέσεις εξάρτησης. Συχνά εξαρτώνται από έναν άνδρα για να εξασφαλίσουν στέγη, ενώ υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να υφίστανται οικονομική ή και σεξουαλική εκμετάλλευση.

«Στον δρόμο τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα», τονίζει ο Χόμαν. Εκτός από την έκθεση των ανθρώπων σε ακραίες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα και τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως λέει, καταγράφονται ολοένα συχνότερα επιθέσεις εναντίον αστέγων.

Και οι γυναίκες βρίσκονται σε ακόμα πιο ευάλωτη θέση. «Οι άστεγοι συχνά απογυμνώνονται από την ανθρώπινη υπόστασή τους: απανθρωποποιούνται. Η κοινωνία δεν βλέπει πια έναν άνθρωπο, αλλά μόνο έναν άστεγο» , επισημαίνει.

Η ζωή στον δρόμο, ωστόσο, δεν έχει σύνορα, ούτε η αστεγία αποτελεί αποκλειστικά φαινόμενο των μεγαλουπόλεων. Η ίδια η γερμανική κυβέρνηση επισημαίνει στην τελευταία έκθεσή της ότι πρόκειται κάθε άλλο παρά για «αμιγώς αστικό πρόβλημα». Το Ζόεστ, μια πόλη περίπου 50.000 κατοίκων, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα: μόνο εκεί εκτιμάται ότι ζουν 30 έως 50 άστεγες γυναίκες και 150 έως 200 άνδρες χωρίς στέγη.

Σε ολόκληρη τη Γερμανία, ωστόσο, οι διαστάσεις του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερες. Σύμφωνα με εκτίμηση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Βοήθειας Αστέγων που δημοσιεύθηκε το 2025, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι βίωσαν κάποια μορφή αστεγίας μέσα στο 2024 στη Γερμανία, ενώ περίπου 56.000 ζούσαν στον δρόμο χωρίς κανενός είδους κατάλυμα. Μεταξύ των ενήλικων αστέγων υπολογίζονταν περίπου 300.000 γυναίκες.

Στην Αθήνα, καταγραφή που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής έρευνας για την αστεγία, κατέδειξε δείγμα 681 ανθρώπων χωρίς αυτόνομη στέγη: 384 εντοπίστηκαν στον δρόμο και 297 μέσω φορέων κοινωνικής υποστήριξης. Το 29% ήταν γυναίκες, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις (31,6%) βρισκόταν χωρίς αυτόνομη στέγη για περισσότερα από πέντε χρόνια.

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