Πάνω από 100 άνθρωποι αγνοούνται μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μέγκι από τις Φιλιππίνες, σύμφωνα με τον νέο απολογισμό των αρχών, με διασώστες και στρατιώτες να συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Πιο συγκεκριμένα, αγνοούνται 103 άνθρωποι μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μέγκι από το κεντρικό τμήμα των νησιών των Φιλιππίνων. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 138 θάνατοι εξαιτίας της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών.

Η Μέγκι ήταν ο πρώτος κυκλώνας που έπληξε φέτος τις Φιλιππίνες, ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 7.600 νησιά το οποίο είναι αντιμέτωπο με 20 τροπικές καταιγίδες ετησίως κατά μέσο όρο.

«Πραγματοποιούμε επιχειρήσεις διάσωσης και εξακολουθούμε να ψάχνουμε για αγνοούμενους», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Γκόρντον, επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού στις Φιλιππίνες. Όπως σημείωσε, δεν επετράπη αμέσως στους διασώστες να μεταβούν στις περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις, εξαιτίας των αδιάκοπων βροχών και του ασταθούς εδάφους. «Ήταν θανατηφόρες επειδή έριξε πολλή βροχή και έπληξε ορεινές περιοχές».

Όσον αφορά στα θύματα, 101 θάνατοι σημειώθηκαν στο Μπεϊμπέι, μια ορεινή περιοχή της επαρχίας Λέιτε όπου σημειώνονται συχνά κατολισθήσεις. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν από κατολίσθηση στην πόλη Αμπουγιόγκ της ίδιας επαρχίας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Σεμπού και Σαμάρ, ενώ τρεις πνίγηκαν σε άλλα σημεία όπου εκδηλώθηκαν πλημμύρες, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Αεροφωτογραφίες και βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική κυβέρνηση δείχνουν πλαγιές να έχουν καταρρεύσει, θάβοντας φυτείες κοκοφοινίκων και σπίτια στη λάσπη. Σε μια περιοχή οι διασώστες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν φουσκωτές βάρκες για να φτάσουν στο σημείο μιας κατολίσθησης.

