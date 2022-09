Τουλάχιστον πέντε άτομα, μέλη των υπηρεσιών διάσωσης, έχασαν τη ζωή τους κατά το πέρασμα του τυφώνα Νόρου στις Φιλιππίνες. Οι διασώστες βρίσκονταν σε πλημμυρισμένο χωριό, ωστόσο δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι πέντε διασώστες πέθαναν.

«Είχαν αναπτυχθεί από την επαρχιακή κυβέρνηση σε πλημμυρισμένη περιοχή», στη Σάντα Μαρία όπου επλήγη από τον τυφώνα, δήλωσε ο Ρομουάλδο Αντρές, επικεφαλής της αστυνομίας στον δήμο Σαν Μιγκέλ, κοντά στη Μανίλα των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με αξιωματούχο υπεύθυνο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Σαν Μιγκέλ, τον Ρενάν Ερέρα, τα πέντε μέλη των υπηρεσιών διάσωσης πιθανόν πνίγηκαν εξαιτίας της ανόδου του επιπέδου των υδάτων.

Την Κυριακή, ο Νόρου έφερε σφοδρούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις στη νήσο Λουζόν, τη μεγαλύτερη του αρχιπελάγους, με μεγάλο πληθυσμό. Ο τυφώνας έφθασε πάνω τη γη περί τις 17:30 (τοπική ώρα· 12:30 ώρα Ελλάδας) στον δήμο Βουρδέος, στα νησιά Πολίγιο, που διοικητικά υπάγονται στην επαρχία Κέσον.

Με ανέμους ταχύτητας ως και 195 χιλιομέτρων την ώρα, ο τυφώνας αυτός ήταν ο πιο ισχυρός που έχει καταγραφεί στη χώρα φέτος.

Σχεδόν 75.000 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν από την έλευση του Νόρου, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν εναντίον του κινδύνου πλημμυρών σε ευάλωτες περιοχές.

Σήμερα πάντως οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν διαπίστωσαν εκτεταμένες ζημιές.

«Μπορεί να θεωρήσετε πως κάναμε πάρα πολλά», είπε ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όμως, πρόσθεσε, «δεν υπάρχουν πάρα πολλά όταν πρόκειται για καταστροφές».

Οι Φιλιππίνες πλήττονται συχνά από τυφώνες, φαινόμενο που παρουσιάζει τάση επιδείνωσης λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως τονίζουν επιστήμονες. Πριν από 9 μήνες, άλλος τυφώνας προκάλεσε τον θάνατο 400 και πλέον ανθρώπων στο αρχιπέλαγος της Ασίας.

Incredible storm surge in Polillo, Quezon, Philippines which was hit by the eyewall of #KardingPH / #Noru.pic.twitter.com/TiSH4di3br