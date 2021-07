Στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε 92 άτομα συνετρίβη σήμερα στις νότιες Φιλιππίνες, δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Σιριλίτο Σομπετζάνα.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι διασώθηκαν μετά τη συντριβή του αεροσκάφους και λαμβάνουν πρώτες βοήθειες, δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στους δημοσιογράφους.

Η αρχική πληροφορία έκανε λόγο για 85 επιβαίνοντες ωστόσο σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ντελφίν Λορεντζάνα, μετέφερε 92 ανθρώπους, ανάμεσά τους τρεις πιλότοι και άλλα πέντε μέλη πληρώματος.

Τα μέλη του στρατού διασώθηκαν από το φλεγόμενο αεροσκάφος, ένα C-130, που συνετρίβη καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί στο νησί Τζόλο, στην επαρχία Σούλου.

“Τα συνεργεία διάσωσης βρίσκονται στο σημείο, προσευχόμαστε να μπορέσουμε να σώσουμε και άλλες ζωές, πρόσθεσε ο στρατηγός Σομπετζάνα.

Φωτογραφία που δημοσίευσε το δίκτυο ABS-CBN News στο Twitter δείχνει καπνό και φλόγες να βγαίνουν από τη σπασμένη άτρακτο.

Πολλοί επιβάτες είχαν λάβει πρόσφατα τη βασική στρατιωτική τους εκπαίδευση και είχαν σταλεί σε αυτό το νησί στο πλαίσιο μιας κοινής επιχειρησιακής δύναμης καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε αυτή την περιοχή όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι.

Ο στρατός έχει πολύ αισθητή παρουσία στις νότιες Φιλιππίνες λόγω της δράσης της ισλαμιστικής οργάνωσης Αμπού Σαγιάφ, που θεωρείται από την Ουάσινγκτον τρομοκρατική οργάνωση.

Η οργάνωση Αμπού Σαγιάφ αποτελείται από ένα δίκτυο μαχητών στους οποίους αποδίδονται αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις και απαγωγές ξένων τουριστών και χριστιανών ιεραποστόλων.

