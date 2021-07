Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη συντριβή του αεροπλάνου της Πολεμικής Αεροπορίας και 40 έχουν διασωθεί μέχρι τώρα δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των Φιλιππίνων Ντελφίν Λορεντζάνα δήλωσε ότι 17 άνθρωποι.

Το Reuters επικαλείται την εφημερίδα New York Times που γράφει ότι 17 πτώματα βρέθηκαν και ότι ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, σύμφωνα με τοπικό διοικητή.

Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι σύμφωνα με αρχικές αναφορές, 92 άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο, ανάμεσά τους τρεις πιλότοι και άλλα πέντε μέλη πληρώματος.

Today, a C-130H MSN 5125 BuNo 87-9284 with the reg of 5125 from the Philippines Air Force, 220th Airlift Wing 222nd Squadron based in Mactan AB just crashed at Sulu with 85 people on board, the story is still developing right now https://t.co/24metgtlUG