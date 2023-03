Τουλάχιστον 31 άνθρωποι -ανάμεσά τους και ένα βρέφος 6 μηνών- έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά που ξέσπασε σε επιβατηγό πλοίο στα ανοικτά της επαρχίας Μπασίλαν, στις νότιες Φιλιππίνες.

Κάποιοι από αυτούς πνίγηκαν, ενώ άλλοι απανθρακώθηκαν, σημείωσε από την πλευρά του ο Ρεχάρντ Μάρφε, επικεφαλής του λιμενικού της επαρχίας Μιντανάο των Φιλιππινών.

«Αρχικά καταγράψαμε 13 νεκρούς, στη συνέχεια άλλους 18, συνολικά αυτή τη στιγμή 31 νεκρούς», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Τζιμ Σάλιμαν.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 23:00 χθες Τετάρτη το βράδυ (18:00 ώρα Ελλάδας), την ώρα που πολλοί επιβάτες κοιμόντουσαν στις κλιματιζόμενες καμπίνες στο κάτω κατάστρωμα του φέρι μποτ.

Δεν είναι γνωστός ο συνολικός αριθμός των επιβατών του πλοίου, το οποίο ήταν υπερπλήρες, αλλά το λιμενικό επεσήμανε ότι διασώθηκαν 230 άνθρωποι, ανάμεσά τους 35 μέλη του πληρώματος.

Πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά νωρίς σήμερα το πρωί.

Φωτογραφικό υλικό που δημοσιοποίησε το λιμενικό των Φιλιππίνων εικονίζει το πορθμείο, το MV Lady Mary Joy 3, εντελώς κατεστραμμένο από την πυρκαγιά.

«Νόμιζα ότι ονειρευόμουν, αλλά όταν άνοιξα τα μάτια μου, ήταν σκοτεινά και τα πάντα ήταν γεμάτα καπνό», δήλωσε η 46χρονη Μίνα Νάνι στον ραδιοφωνικό σταθμό DZRH.

Εκείνη γλίτωσε πηδώντας από το πλοίο και αφού μοιράστηκε ένα σωσίβιο με έναν άλλον επιβάτη.

#Basilan #Philippines🇵🇭- A fire has erupted onboard the M/V LADY MARY JOY 3 ship at the waters off #BalukBaluk Island in #HadjiMuhtamad, casualties also reported, as Philippine Coast Guard response underway pic.twitter.com/bCKAMx0wTj