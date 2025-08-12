Financial Times: Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο – Η ιστορική «έκρηξη» κατασκευής εργοστασίων όπλων στην ΕΕ

Η αμυντική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζει θεαματική ανάπτυξη: πάνω από 7 εκατομμύρια τ.μ. νέων υποδομών δημιουργήθηκαν από το 2022, ρυθμός τριπλάσιος σε σχέση με την προπολεμική περίοδο, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times που βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα ραντάρ από 150 εγκαταστάσεις που ανήκουν σε 37 εταιρείες.

Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας αντανακλά έναν χειροπιαστό επανεξοπλισμό, ενισχυμένο από σημαντικές δημόσιες επιδοτήσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει τις αποστολές όπλων στο Κίεβο και ταυτόχρονα να αναπληρώσει τα δικά της αποθέματα, εν μέσω αβεβαιότητας για τη δέσμευση των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τεράστιες επενδύσεις σε πυρομαχικά και πυραύλους

Η μελέτη επικεντρώθηκε στις γραμμές παραγωγής πυρομαχικών και πυραύλων, κρίσιμα σημεία στήριξης της Δύσης προς την Ουκρανία. Οι εικόνες ραντάρ Sentinel-1 δείχνουν ότι το ένα τρίτο των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων παρουσίασε εργασίες επέκτασης, που κυμαίνονται από την ανέγερση νέων εργοστασίων έως τη δημιουργία δρόμων και χώρων στάθμευσης.

Μεταξύ των πιο φιλόδοξων έργων συγκαταλέγεται το κοινό εργοστάσιο Rheinmetall–N7 Holding στην Ουγγαρία, που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2024 και παράγει πυρομαχικά για τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Lynx, ενώ σύντομα θα επεκταθεί στην παραγωγή βλημάτων πυροβολικού 155 χιλιοστών για τα άρματα Leopard 2 και Panther.

Η επίδραση του προγράμματος ASAP

Μεγάλο μέρος των επεκτάσεων αφορά εγκαταστάσεις που χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ASAP (Act in Support of Ammunition Production), προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην άρση των εμποδίων στην παραγωγή. Οι εγκαταστάσεις που ενισχύθηκαν από το ASAP αναπτύχθηκαν ταχύτερα από όσες δεν έλαβαν χρηματοδότηση, με σημαντικές επεκτάσεις σε MBDA (Γερμανία – πύραυλοι Patriot), Kongsberg (Νορβηγία), BAE Systems (Ηνωμένο Βασίλειο) και Nammo (Φινλανδία).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, η ετήσια παραγωγική ικανότητα πυρομαχικών στην Ευρώπη αυξήθηκε από 300.000 σε περίπου 2 εκατομμύρια μονάδες από το 2022. Η Rheinmetall προβλέπει ότι θα δεκαπλασιάσει και πλέον την παραγωγή βλημάτων πυροβολικού 155 χιλιοστών έως το 2027.

Στρατηγική στροφή αλλά και επίμονοι περιορισμοί

Παρά την αύξηση των δυνατοτήτων, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πραγματική παραγωγή παραμένει χαμηλότερη από το δυναμικό. Οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς και κρίσιμα εξαρτήματα, όπως οι μικροί αεριωθούμενοι κινητήρες, εξακολουθούν να αποτελούν αδύναμους κρίκους. Ο ερευνητής Fabian Hoffmann υπογραμμίζει ότι «οι πύραυλοι είναι απαραίτητοι για μια αξιόπιστη αποτροπή απέναντι στην ανωτερότητα των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ήδη νέο πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ στα πρότυπα του ASAP, διευρυμένο σε drones και αντιαεροπορική άμυνα, με στόχο να παγιώσει αυτή τη σημαντική στροφή προς μια διαρκή πολεμική βιομηχανία.