Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια, ως αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας

Η Ουκρανία κάνει τα πάντα για να κρατήσει τις ΗΠΑ στο "παιχνίδι" και να αποθαρρύνουν μελλοντικά σχέδια της Ρωσίας για νέα επίθεση
Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο
Η άφιξη Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο REUTERS/Kevin Lamarque

Deal στην Ουάσινγκτον για την Ουκρανία αποκαλύπτουν οι Financial Times, καθώς το… παζάρι για το τέλος του πολέμου, τώρα αρχίζει! Πρόκειται για πρόταση του Κιέβου, η οποία έγινε στο περιθώριο της ιστορικής συνάντησης στον Λευκό Οίκο, με τη συμμετοχή των Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Φάνηκε στις δηλώσεις που έκαναν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη μεταξύ τους συνάντηση, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος φάνηκε να έχει πάει πολύ καλά διαβασμένος (και ντυμένος). Φάνηκε και στα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ και Ουκρανίας με τους Ευρωπαίους. Οι οποίοι, σύμφωνα με τους Financial Times, για να διατηρήσουν τις ΗΠΑ “δεμένες” με την Ουκρανία, θα χρηματοδοτήσουν την αγορά εξοπλισμού του Κιέβου από την Ουάσινγκτον.

