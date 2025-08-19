Financial Times: Η πρόταση Ζελένσκι στον Τραμπ για αγορά αμερικανικών όπλων με 100 δισ. δολάρια και οι κόκκινες γραμμές

Οι ρητές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία είναι ο ξεκάθαρος όρος που θέτει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να έχει απευθείας συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (…) εντός μιας εβδομάδας, σε ως και 10 ημέρες», δήλωσε χθες Δευτέρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, δήλωσε «έτοιμος» να συναντηθεί σε διμερές επίπεδο με τον Ρώσο ομόλογό του, ενώ τόνισε πως «αναμένει» ότι κατόπιν θα γίνει τριμερής σύνοδος με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Προκειμένου μάλιστα, το Κίεβο να διασφαλίσει τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας φαίνεται ότι προτείνει στην Ουάσινγκτον να αγοράσει όπλα από τις ΗΠΑ αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times».

Σύμφωνα μάλιστα με τη βρετανική οικονομική εφημερίδα, που επικαλείται σχετικό έγγραφο, το Κίεβο έχει προτείνει στην Ουάσινγκτον και μια ξεχωριστή συμφωνία 50 δισ. δολαρίων για τη συμπαραγωγή drones με αμερικανικές εταιρείες. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Ζελένσκι ενημέρωσε σχετικά τους Ευρωπαίους ηγέτες για το σχέδιό του, πριν συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η ουκρανική πρόταση στοχεύει να ανταποκριθεί στην επιθυμία του Τραμπ να ενισχυθεί η αμερικανική βιομηχανία. Ερωτηθείς τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο για περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα».

Το έγγραφο δεν αναφέρει ποια ακριβώς όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία, αλλά το Κίεβο έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί τουλάχιστον 10 συστήματα αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής για την προστασία πόλεων και κρίσιμων υποδομών, μαζί με άλλους πυραύλους και εξοπλισμό. Δεν διευκρινίζεται, επίσης, πόσο από το σχέδιο για τα drones θα αφορά προμήθειες και πόσο επενδύσεις.

Το έγγραφο περιγράφει πώς η Ουκρανία σκοπεύει να αντιπροτείνει στις ΗΠΑ μετά την εμφάνιση του Τραμπ να ευθυγραμμίζεται με τη ρωσική θέση για τον τερματισμό του πολέμου, έπειτα από τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή.

Επαναλαμβάνει την έκκληση του Κιέβου για κατάπαυση του πυρός –την οποία αρχικά είχε στηρίξει ο Τραμπ αλλά εγκατέλειψε μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν- επιλέγοντας την αναζήτηση μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι μια «διαρκής ειρήνη δεν θα πρέπει να βασιστεί σε παραχωρήσεις και δώρα προς τον Πούτιν, αλλά σε ένα ισχυρό πλαίσιο ασφάλειας που θα αποτρέψει μελλοντική επιθετικότητα».