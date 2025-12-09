Financial Times: Ο Τόνι Μπλερ δεν θα έχει θέση στο «συμβούλιο ειρήνης» για τη Γάζα

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ αποσύρθηκε από τη λίστα των υποψηφίων για το «συμβούλιο ειρήνης» το οποίο σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times.

Οι αντιρρήσεις αρκετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, λόγω της ισχυρής υποστήριξης του Μπλερ στην εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003, καθώς και λόγω ανησυχιών ότι οι Παλαιστίνιοι θα περιθωριοποιούνταν εντός της προτεινόμενης δομής του συμβουλίου, έπιασαν τόπο και έθεσαν τον Τόνι Μπλερ εκτός «Συμβουλίου Ειρήνης» της Γάζας, αναφέρουν οι FT.

Ο Μπλερ είχε χαρακτηριστεί από τον Τραμπ ως «ένας πολύ καλός άνθρωπος», ενώ και ο ίδιος είχε κάνει τότε λόγο για «τολμηρό και έξυπνο» σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

Το γραφείο του Τόνι Μπλερ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο ωστόσο στενός συνεργάτης του αρνήθηκε τις αιτιάσεις ότι ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός δεν θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα εξαιτίας των αντιδράσεων από χώρες της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ όταν παρουσίασε το σχέδιο των 20 σημείων είπε ότι τα άλλα μέλη – εκτός από τον ίδιο που θα προεδρεύει – του «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα περιλάμβαναν αρχηγούς κρατών θα ανακοινωνόταν τις επόμενες ημέρες. Δύο μήνες μετά το μόνο όνομα που ήταν στη λίστα ήταν αυτό του Τόνι Μπλερ – σε ρόλο συντονιστή ή διαμεσολαβητή – και τώρα αποσύρεται.