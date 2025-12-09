Κόσμος

Financial Times: Ο Τόνι Μπλερ δεν θα έχει θέση στο «συμβούλιο ειρήνης» για τη Γάζα

Η στήριξη του Τόνι Μπλερ στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και ο φόβος περιθωριοποίησης των Παλαιστινίων βρέθηκαν στο επίκεντρο των αντιδράσεων
Ο Τόνι Μπλερ
Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ αποσύρθηκε από τη λίστα των υποψηφίων για το «συμβούλιο ειρήνης» το οποίο σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times.

Οι αντιρρήσεις αρκετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, λόγω της ισχυρής υποστήριξης του Μπλερ στην εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003, καθώς και λόγω ανησυχιών ότι οι Παλαιστίνιοι θα περιθωριοποιούνταν εντός της προτεινόμενης δομής του συμβουλίου, έπιασαν τόπο και έθεσαν τον Τόνι Μπλερ εκτός «Συμβουλίου Ειρήνης» της Γάζας, αναφέρουν οι FT.

Ο Μπλερ είχε χαρακτηριστεί από τον Τραμπ ως «ένας πολύ καλός άνθρωπος», ενώ και ο ίδιος είχε κάνει τότε λόγο για «τολμηρό και έξυπνο» σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

Το γραφείο του Τόνι Μπλερ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο ωστόσο στενός συνεργάτης του αρνήθηκε τις αιτιάσεις ότι ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός δεν θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα εξαιτίας των αντιδράσεων από χώρες της περιοχής. 

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ όταν παρουσίασε το σχέδιο των 20 σημείων είπε ότι τα άλλα μέλη – εκτός από τον ίδιο που θα προεδρεύει – του «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα περιλάμβαναν αρχηγούς κρατών θα ανακοινωνόταν τις επόμενες ημέρες. Δύο μήνες μετά το μόνο όνομα που ήταν στη λίστα ήταν αυτό του Τόνι Μπλερ – σε ρόλο συντονιστή ή διαμεσολαβητή – και τώρα αποσύρεται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
103
95
89
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
30 τραυματίες από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της ισχυρής δόνησης
Στη Σαπόρο, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Χοκάιντο η γη έτρεμε βίαια για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, ενώ ηχούσαν ασταμάτητα προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων
Μεγάλος σεισμός στην Ιαπωνία
Newsit logo
Newsit logo