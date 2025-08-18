Financial Times: Ο Τραμπ γελοιοποιήθηκε από τη σύνοδο με τον Πούτιν στην Αλάσκα

Αν και η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα υποτίθεται ότι θα έφερνε πιο κοντά την ειρήνη στην Ουκρανία, στην πραγματικότητα μετατράπηκε σε σκηνή αμηχανίας, τονίζουν οι «Financial Times» σε άρθρο τους.

Στην αμερικανική αεροπορική βάση του Άνκορατζ στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσφερε στον Βλαντίμιρ Πούτιν τιμές επίσημου προσκεκλημένου, αλλά σε αντάλλαγμα έλαβε μόνο μερικές φθηνές κολακείες. Ο Ρώσος ηγέτης απέρριψε την ιδέα εκεχειρίας, βασικό στόχο της συνάντησης και διατήρησε τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση του Κιέβου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια θέση που αποδυναμώνεται

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει με «σοβαρές συνέπειες» τη Μόσχα σε περίπτωση άρνησης, αλλά τελικά απέφυγε οποιαδήποτε προειδοποίηση. Ακόμα και μια υποθετική τριμερής συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν συζητήθηκε, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Η ευκολία με την οποία ο Πούτιν επέβαλε τις σκληρές του θέσεις κάνει τον Τραμπ να φαίνεται αφελής, σχολιάζουν οι Financial Times.

Αν και υπήρξε ανακούφιση που ο Τραμπ δεν ξεπούλησε την Ουκρανία επιτόπου, οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν είναι ανησυχητικές. Ο πρόεδρος υιοθέτησε την επιθυμία του Πούτιν για συνολικές διαπραγματεύσεις αντί της προσωρινής εκεχειρίας που ζητούσε η Ουάσινγκτον. Πλέον, με τη Ρωσία σε πλεονεκτική θέση στο πεδίο της μάχης, έχει κάθε λόγο να καθυστερεί τις συνομιλίες και να σκληραίνει τις εδαφικές της αξιώσεις.

Η παγίδα των εδαφών

Οι Financial Times θεωρούν «σοκαριστικό» ότι ο Τραμπ δεν απέρριψε το ρωσικό αίτημα για εγκατάλειψη καίριων περιοχών στο Ντονμπάς, μια κόκκινη γραμμή για τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές του. Η παραίτηση από αυτά τα στρατηγικά εδάφη, που υπερασπίζονται οι Ουκρανοί εδώ και έντεκα χρόνια με βαρύ τίμημα σε ζωές, θα ήταν πολιτικά αδιανόητη και στρατιωτικά αυτοκτονική, προειδοποιούν οι συντάκτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν ο Τραμπ ευθυγραμμίζεται με τον Πούτιν, δύο εξηγήσεις προβάλλονται: είτε πάντα έβλεπε θετικά την προσάρτηση από τη Ρωσία, είτε επηρεάζεται απλώς από τον τελευταίο συνομιλητή του. Στη δεύτερη περίπτωση, οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί έχουν ακόμα μια ευκαιρία να τον μεταπείσουν.

President Donald J. Trump and President Vladimir Putin in Anchorage, Alaska. pic.twitter.com/WwYL3DsXLa — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Η Ευρώπη καλείται να δράσει

Καθώς ο Ζελένσκι πρόκειται να συναντήσει σήμερα τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνοδεύουν τον Ουκρανό πρόεδρο στην Ουάσινγκτον, το άρθρο προτείνει μια πιο σκληρή στάση. Για το Κίεβο, αυτό σημαίνει να είναι σαφές ποιες παραχωρήσεις μπορεί να κάνει: το πάγωμα της γραμμής του μετώπου και η αποδοχή μιας de facto αλλά όχι de jure κατοχής από τη Μόσχα, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας εκτός ΝΑΤΟ.

Για την Ευρώπη, αυτό σημαίνει να ενισχύσει την αντίθεσή της στη γραμμή Τραμπ, να αυξήσει τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία και να αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία. Διότι αν η προτεινόμενη συμφωνία ισοδυναμεί με παράδοση, τότε η υποτιθέμενη εγγύηση ασφαλείας θα αποδειχθεί ψευδαίσθηση.