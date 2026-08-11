Κόσμος

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Περισσότεροι από 250 οι νεκροί – Ακόμα και με γυμνά χέρια ψάχνουν για επιζώντες

Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί από το τρομερό χτύπημα του Εγκέλαδου
Διασώστες στο σημείο όπου κατέρρευσε κτίριο μετά από τον σεισμό τρων 7,4R στην πόλη Κάλι της Κολομβίας
Διασώστες στο σημείο όπου κατέρρευσε κτίριο μετά από τον σεισμό στην πόλη Κάλι της Κολομβίας / REUTERS / Φωτογραφία Sergio Acero
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Δραματικές ώρες στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ της 10ης Αυγούστου. Περισσότεροι από 250 οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό της Τρίτης (11.08.2026).

Ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα σε τεράστιους σωρούς τσιμέντου στη δυτική Κολομβία, σε μία μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες, αφού ο ισχυρός σεισμός έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών.

Συγγενείς περιμένουν καρτερικά δίπλα στα συντρίμμια των κτιρίων αναζητώντας ενδείξεις ζωής.

Η σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών, η ισχυρότερη που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες, συγκλόνισε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026) την «καρδιά» της Κολομβίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή ισοπεδώνοντας ολοσχερώς πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας.

Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα).

Στις πλέον πληγείσες πόλεις, διασώστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με τη βοήθεια γερανών, εκσκαφέων, ακόμα και με γυμνά χέρια, κόβοντας μεταλλικά δοκάρια και μεταφέροντας κουβάδες με συντρίμμια, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να εντοπίσουν όσους εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένοι.

Διασώστες και εθελοντές σε γκρεμισμένο από τον σεισμό κτίριο στο Κάλι της Κολομβίας
Διασώστες και εθελοντές σε γκρεμισμένο κτίριο στο Κάλι της Κολομβίας / REUTERS / Φωτογραφία Juan Pablo Arbelaez

Ξεχωριστές αναφορές από τις πληγείσες περιοχές ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών σε 254 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα), με 101 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στην Περέιρα και 95 στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Σαλόνι διαμερίσματος γεμάτο με συντρίμμια στην πόλη Μανισάλες της Κολομβίας μετά τον σεισμό
Σαλόνι διαμερίσματος γεμάτο με συντρίμμια στην πόλη Μανισάλες / REUTERS / Φωτογραφία Andres Camilo Valencia

Σε περισσότερους από 1.000 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών.

Σωστικά συνεργεία στην πόλη Περέιρα της Κολομβίας μετά τα 7,4R
Σωστικά συνεργεία στην πόλη Περέιρα / REUTERS / Φωτογραφία Luisa Gonzalez

Το γραφείο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών OCHA υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί.

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