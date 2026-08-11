Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Περισσότεροι από 250 οι νεκροί – Ακόμα και με γυμνά χέρια ψάχνουν για επιζώντες

Δραματικές ώρες στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ της 10ης Αυγούστου. Περισσότεροι από 250 οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό της Τρίτης (11.08.2026).
Ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα σε τεράστιους σωρούς τσιμέντου στη δυτική Κολομβία, σε μία μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες, αφού ο ισχυρός σεισμός έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών.
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Συγγενείς περιμένουν καρτερικά δίπλα στα συντρίμμια των κτιρίων αναζητώντας ενδείξεις ζωής.
Η σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών, η ισχυρότερη που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες, συγκλόνισε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026) την «καρδιά» της Κολομβίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή ισοπεδώνοντας ολοσχερώς πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας.
Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα).
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Στις πλέον πληγείσες πόλεις, διασώστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με τη βοήθεια γερανών, εκσκαφέων, ακόμα και με γυμνά χέρια, κόβοντας μεταλλικά δοκάρια και μεταφέροντας κουβάδες με συντρίμμια, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να εντοπίσουν όσους εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένοι.
Kolombiya'da 7,4'lük #deprem anı… pic.twitter.com/vwO6kspIso— Manyali Vision Desk (@george_manyali) August 11, 2026
Ξεχωριστές αναφορές από τις πληγείσες περιοχές ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών σε 254 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα), με 101 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στην Περέιρα και 95 στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.
FUERTE SISMO SE REGISTRÓ ESTE LUNES, EN COLOMBIA. La tragedia ocurrió en el centro del país, en el llamad Eje cafetero. Hasta el momento se reportan 47 muertos. El terremoto habría alcanzado 7.4 grados. https://t.co/yvGa3mlJSX— Antimio Cruz (@Antimio) August 10, 2026
Σε περισσότερους από 1.000 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών.
🌋🇨🇴 Colombia enfrenta momentos de tensión: al sismo se suma la alerta por la actividad volcánica del Puracé, en el departamento de Cauca.— Periódico Correo (@PeriodicoCorreo) August 10, 2026
Más información https://t.co/JvHI7xUBvH#periodicocorreo pic.twitter.com/Fio4zNwOJS
Το γραφείο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών OCHA υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί.