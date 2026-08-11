Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Περισσότεροι από 250 οι νεκροί – Ακόμα και με γυμνά χέρια ψάχνουν για επιζώντες

Δραματικές ώρες στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ της 10ης Αυγούστου. Περισσότεροι από 250 οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό της Τρίτης (11.08.2026).

Ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα σε τεράστιους σωρούς τσιμέντου στη δυτική Κολομβία, σε μία μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες, αφού ο ισχυρός σεισμός έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγγενείς περιμένουν καρτερικά δίπλα στα συντρίμμια των κτιρίων αναζητώντας ενδείξεις ζωής.

Η σεισμική δόνηση των 7,4 βαθμών, η ισχυρότερη που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και δεκαετίες, συγκλόνισε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026) την «καρδιά» της Κολομβίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές ή ισοπεδώνοντας ολοσχερώς πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας.

Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις πλέον πληγείσες πόλεις, διασώστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με τη βοήθεια γερανών, εκσκαφέων, ακόμα και με γυμνά χέρια, κόβοντας μεταλλικά δοκάρια και μεταφέροντας κουβάδες με συντρίμμια, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να εντοπίσουν όσους εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένοι.