Κόσμος

Ζιμπάμπουε: Ανατράπηκε πλοίο με 95 επιβαίνοντες σε λίμνη – Επιχείρηση διάσωσης

Η λίμνη Καρίμπα αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στον κόσμο
Επιχείρηση διάσωσης επιζώντων από το ναυάγιο στη Ζιμπάμπουε
Επιχείρηση διάσωσης επιζώντων από το ναυάγιο στη Ζιμπάμπουε / πηγή φωτογραφίας Χ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πλοίο με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε σε λίμνη στη Ζιμπάμπουε. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης από αέρα και θάλασσα.

Το πλοίο που μετέφερε 95 ανθρώπους ανατράπηκε την Τρίτη (11.08.2026) στη λίμνη Καρίμπα, στη Ζιμπάμπουε, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης και απροσδιόριστος αριθμός επιβατών έχει διασωθεί.

Το πλοίο «Mbuya Nehanda», που συνδέει την πόλη της Καρίμπα με αρκετά νησιά και ψαροχώρια στη λίμνη, ανατράπηκε προφανώς λόγω των δυνατών κυμάτων, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το φεριμπότ που «μετέφερε 90 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα», δήλωσε η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Χ (πρώην Twitter).

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη και περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση θα ανακοινωθούν αργότερα», πρόσθεσε.

Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι περίπου 50 επιβάτες διασώθηκαν.

Η λίμνη Καρίμπα, 300 και πλέον χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Χαράρε, βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ της Ζιμπάμπουε και της Ζάμπιας και αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στον κόσμο σε όγκο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
139
120
88
71
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πάρτι στα social media για τη φυγάδευση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία - Το καρότσι του catering και το Food Truck One
Χρήστες δημιούργησαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης εικόνες στις οποίες ο Τραμπ εμφανίζεται κρυμμένος σε καρότσια τροφοδοσίας, ακόμα και σε καλάθια με άπλυτα
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo