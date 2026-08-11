Ζιμπάμπουε: Ανατράπηκε πλοίο με 95 επιβαίνοντες σε λίμνη – Επιχείρηση διάσωσης

Πλοίο με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε σε λίμνη στη Ζιμπάμπουε. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης από αέρα και θάλασσα.

Το πλοίο που μετέφερε 95 ανθρώπους ανατράπηκε την Τρίτη (11.08.2026) στη λίμνη Καρίμπα, στη Ζιμπάμπουε, ανακοίνωσε η αστυνομία.

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Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης και απροσδιόριστος αριθμός επιβατών έχει διασωθεί.

Το πλοίο «Mbuya Nehanda», που συνδέει την πόλη της Καρίμπα με αρκετά νησιά και ψαροχώρια στη λίμνη, ανατράπηκε προφανώς λόγω των δυνατών κυμάτων, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το φεριμπότ που «μετέφερε 90 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα», δήλωσε η αστυνομία στον λογαριασμό της στο Χ (πρώην Twitter).

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«Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη και περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση θα ανακοινωθούν αργότερα», πρόσθεσε.

I am deeply saddened to hear that a boat carrying 90 people capsized on Lake Kariba in Zimbabwe today.



The boat, owned by the Rural Infrastructure Development Agency (RIDA), a government agency, was on Lake Kariba when it capsized. The head of RIDA is quoted as saying that the… pic.twitter.com/ou8xv91YHo — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) August 11, 2026

Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι περίπου 50 επιβάτες διασώθηκαν.

The race to find survivors of the Mbuyanehanda Ferry which capsized near Long Island in Kariba this afternoon.



: Obert Siamulandu pic.twitter.com/7BwApJux8o — NewsDay Zimbabwe (@NewsDay_Zim) August 11, 2026

Η λίμνη Καρίμπα, 300 και πλέον χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Χαράρε, βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ της Ζιμπάμπουε και της Ζάμπιας και αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στον κόσμο σε όγκο.